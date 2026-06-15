O pisică s-a urcat pe scenă în ultimul act din spectacolul de balet Romeo și Julieta. Ce a urmat a fost incredibil

1 minut de citit Publicat la 23:58 15 Iun 2026 Modificat la 00:02 16 Iun 2026

O pisică a captat interesul publicului în timpul spectacolului susținut în Turcia, la Izmir, de o companie rusă de balet. Foto: captură video X@SceneInCinema

O pisică a decis că este personajul principal în spectacolul de balet "Romeo și Julieta", iar protagoniștii actului final n-au avut încotro și au jucat alături de felina cu blană portocalie, scriu Reuters și The Guardian.

Surprinzătoarea performanță s-a produs în timpul reprezentației susținute în Turcia, la Izmir, de Compania Imperială rusă de Balet.

Potrivit imaginilor viralizate pe internet, pisica s-a așezat inițial lângă mâna stângă a lui Romeo, întins pe scenă și presupus mort, conform operei lui Shakespeare.

A cat took to the stage during the final scene of a Romeo and Juliet ballet performance by the Imperial Russian Ballet Company in İzmir pic.twitter.com/R3MmFt8Yex — Reuters (@Reuters) June 14, 2026

Felina a vrut, probabil, să se convingă cu mâna ghearele ei în ce stare se află balerinul, așa că a început să simuleze un atac neletal la părul acestuia, apoi la membrul stâng superior.

Partenera lui Romeo a început să tragă de corpul iubirii sale imposibile, dar asta n-a deranjat-o imediat pe pisică din jocurile ei cu Romeo.

În cele din urmă, temutul vânător de șoareci l-a abandonat pe artist și s-a întins pe un scaun din decorul scenic, pentru a-i urmări, la rândul său, pe protagoniști, în timp ce publicul din sală chicotea.

Conform ultimelor informații disponibile, urmare a incidentului, nici pisica, nici balerinii și nici simțul umorului în public n-au avut de suferit.