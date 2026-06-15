Japonezii s-au bucurat fix 40 de secunde pentru egalul cu Olanda de la CM 2026. Pentru că atât durează verdele în intersecția Shibuya

4 minute de citit Publicat la 12:40 15 Iun 2026 Modificat la 12:56 15 Iun 2026

Fanii japonezi au alergat entuziasmați spre faimoasa intersecție Shibuya din Tokyo pentru a sărbători egalul cu Olanda FOTO: captură video X/ Nexta

După ce Japonia a reușit un egal (2–2) în meciul cu Țările de Jos de la Cupa Mondială 2026, fanii japonezi au alergat entuziasmați spre faimoasa intersecție Shibuya din Tokyo pentru a sărbători.

Dar au sărit în sus de bucurie și au sărbătorit timp de exact 40 de secunde, adică atâta vreme cât semaforul pentru pietoni a fost verde.

Imediat ce s-a făcut roșu, toată lumea s-a iniștit și s-a întors disciplinat pe trotuare.

„Chiar și în mijlocul unei sărbători spontane a fotbalului, japonezii au refuzat să încalce regulile de circulație” - comentează pe X Nexta.

??? The most Japanese celebration ever



After Japan’s 2–2 draw against the Netherlands, fans rushed onto Tokyo’s famous Shibuya Crossing to celebrate.



For exactly 40 seconds.



Why? Because the pedestrian light was green.



As soon as it turned red, everyone stopped celebrating… pic.twitter.com/JJVKd6xYa7 — NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026

Intersecția Shibuya este recunoscută oficial drept cea mai aglomerată trecere de pietoni din lume, unde până la 3.000 de oameni traversează simultan la un singur semafor în orele de vârf.

Situată direct în fața ieșirii Hachiko a Gării Shibuya din Tokyo, această intersecție oprește complet traficul auto la fiecare două minute, permițând pietonilor să inunde carosabilul din toate direcțiile într-un spectacol fascinant de „haos organizat”. Zilnic, între 250.000 și 500.000 de oameni pășesc pe aceste zebre.

Imaginile filmate în intersecția Shibuya sunt virale pe rețelele sociale, iar ea a devenit un reper turistic în sine astfel că toți turiștii care ajung în Tokyo fac și o oprire obligatorie aici pentru foto și video.

CM 2026: Remiză între Olanda şi Japonia (2-2)

Selecţionatele Olandei şi Japoniei au terminat la egalitate, 2-2 (0-0), duminică, pe Dallas Stadium, într-un meci din Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal 2026, din Statele Unite, Mexic şi Canada.

După o primă repriză tacticizată a urmat o parte secundă spectaculoasă cu patru goluri, marcate de Virgil van Dijk (51) şi Crysencio Summerville (64) pentru europeni, respectiv de Keito Nakamura (57) şi Daichi Kamada (89), pentru ''Samuraii albaştri''.

Malen, care a marcat 14 goluri în 18 meciuri pentru AS Roma în 2026, şi-a creat prima ocazie a partidei (3), însă portarul Suzuki a apărat şutul său din întoarcere de la 14 metri. Suzuki a fost la post şi la lovitura de cap a atacantului (34), în urma unui corner, iar Gakpo (36) a trimis peste poartă din careu.

Asiaticii au avut şi ei două oportunităţi, prin Nakamura (43) şi Ueda (45), golgheterul ultimului sezon din Eredivisie, cu 25 de goluri pentru Feyenkoord, dar ambele au fost lipsite de precizie.

La ultima fază a primei părţi, Malen (45+3) a reluat slab la un corner, iar Suzuki a reţinut.

Olanda a deschis scorul după pauză, prin van Dijk (51), cu capul la colţul lung din centrarea lui Gravenberch.

Japonia a egalat repede, prin Nakamura (57), care l-a surprins pe Verbruggen cu un şut din 16 metri, deviat de van Hecke. Summerville (64) a adus în avantaj Oranje, cu un şut cu efect la colţul lung din marginea careului.

Kubo (67) a creat pericol cu un şut de la 25 de metri, puţin peste poartă. Gakpo (73) a şutat la colţul scurt, iar Suzuki a respins. Niponii au căutat în continuare egalarea, însă şutul slab al lui Sugawara a fost prins de portar (80).

Egalarea a venit neaşteptat, având în vedere talia impresionantă a batavilor, în urma unui corner executat de Junya Ito, la o lovitură de cap a lui Ogawa, deviată de Kamada (89).

În cele şase meciuri jucate până acum contra echipelor din Asia la Cupa Mondială, Olanda obţinuse tot atâtea victorii, cu un golaveraj de 16-3.

Într-o grupă care se anunţă a fi foarte echilibrată, Olanda va juca în continuare cu Suedia pe 20 iunie şi cu Tunisia pe 26 iunie, în timp ce Japonia va înfrunta Tunisia pe 21 iunie şi Suedia pe 26 iunie.

Împăratul Japoniei şi regele Olandei au urmărit împreună meciul dintre selecţionatele ţărilor lor

Împăratul Japoniei, Naruhito, şi împărăteasa Masako au urmărit duminică seara meciul de fotbal Japonia - Olanda (scor 2-2) la Cupa Mondială de fotbal, alături de regele Willem-Alexander şi regina Maxima, la reşedinţa regală din oraşul Apeldoorn, centrul Olandei, informează agenţia Kyodo.

Casa regală olandeză a postat pe Instagram fotografii care îi arată pe împărat şi pe împărăteasă având pe umeri eşarfe în culorile echipei naţionale a Japoniei, zâmbind alături de cuplul regal olandez, care purta la rândul său eşarfe "oranje".

Postarea, însoţită de un selfie făcut de rege alături de împărat, subliniază că sportul apropie oamenii.

Conform Agenţiei Casei Imperiale Japoneze, cuplul regal olandez a fost cel care a înaintat propunerea de a urmări meciul împreună.

Împăratul şi împărăteasa Japoniei au fost cazaţi la Castelul Het Oude Loo, o reşedinţă regală, începând de sâmbătă, la invitaţia specială a cuplului regal olandez.

În 2002, când erau prinţ moştenitor şi prinţesă moştenitoare, împăratul şi împărăteasa Japoniei au urmărit partida dintre selecţionata ţării lor şi cea a Belgiei pe stadionul din Saitama, alături de prinţul moştenitor Philippe şi de prinţesa Mathilde, actualii regi ai Belgiei.