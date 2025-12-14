Cea mai aglomerată trecere de pietoni din lume. Peste 2.500 de oameni traversează simultan intersecția

Zona este ușor accesibilă direct din gara Shibuya, una dintre cele mai aglomerate din Japonia. Foto: Profimedia

Shibuya Crossing, una dintre imaginile emblematice ale Tokyo-ului și cea mai aglomerată trecere de pietoni din lume este astăzi un punct obligatoriu pe harta turiștilor care trec prin zonă. În orele de vârf, între 1.000 și 2.500 de persoane traversează simultan intersecția, fenomen care i-a adus porecla „scramble”. Trecerea de pietoni permite deplasarea din toate direcțiile, devenind un spectacol urban în sine, scrie japan.travel.

Zona este ușor accesibilă direct din gara Shibuya, una dintre cele mai aglomerate din Japonia, prin ieșirea Hachiko. Această gară funcționează din 1885, deservește nouă linii majore de transport și este tranzitată zilnic de aproape trei milioane de pasageri.

Intersecția a apărut în forma actuală în 1932, odată cu extinderea rețelei de căi ferate. Transformarea rapidă a cartierului în centru comercial și de divertisment a făcut însă ca trecerea să apară în numeroase filme și producții TV, devenind un reper la fel de cunoscut ca Times Square din New York.

Trecerea a devenit atât de celebră încât poate fi urmărită în timp real pe internet, prin camere live de pe platformele video. Mulți turiști vin special pentru a se vedea „în direct”, în timp ce prietenii îi urmăresc din alte colțuri ale lumii.

Pe lângă farmecul intersecției, zona este cunoscută pentru luminile neon, magazinele non-stop și atmosfera agitată, transformând o simplă traversare într-o experiență spectaculoasă. Pentru turiști, „pozatul” la mijlocul intersecției a devenit aproape obligatoriu, chiar dacă localnicii încearcă doar să ajungă mai repede la destinație.

În apropiere se află statuia lui Hachiko, câinele devenit simbol al loialității în cultura japoneză. Povestea animalului care și-a așteptat stăpânul ani întregi a transformat locul într-un cunoscut punct de întâlnire.

Turiștii pot observa scena de la înălțime, din cafenelele și centrele comerciale din jur, inclusiv din clădirea QFRONT. Tot aici se găsesc magazine de modă, restaurante, cluburi și unele dintre cele mai animate străzi din Tokyo.