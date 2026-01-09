Boomul imobiliar din Dubai atinge cote amețitoare: La cât au ajuns prețurile pentru vilele de lux de pe Insulele Palmier

Vânzările de proprietăți în Dubai au crescut cu 30,64% față de anul precedent. FOTO: Hepta

Piața imobiliară din Dubai a încheiat anul 2025 cu vânzări record, consolidând statutul de piață imobiliară de top pentru al cincilea an la rând. Conform datelor de la Departamentul de Terenuri din Dubai, vânzările de proprietăți în emirat au crescut cu 30,64% față de anul precedent, ajungând la peste 682,49 miliarde de dirhami (185,9 miliarde USD) în 2025, comparativ cu 522,36 miliarde de dirhami (142,2 miliarde USD) în 2024, potrivit Gulf News.

În prima jumătate a lui 2025, Dubai Islands, una dintre cele mai exclusiviste zone din Dubai, a înregistrat vânzări de peste 1,66 miliarde de dolari, incluzând tranzacții pentru apartamente și 28 de vile. Prețul mediu al unei vile de dimensiuni relativ modeste în Dubai, în această zonă, a ajuns la 4,08 milioane de dolari. Prețul pentru o vilă mare, cu 6 dormitoare este de până la 12,1 milioane de dolari, potrivit presei locale.

Prețurile medii pentru proprietăți la Dubai Islands în 2025 sunt de aproximativ 6.850 – 7.000 dolari pe metru pătrat. Dacă aceste cifre par șocante, ele sunt mult mai mici decât proprietățile din Palm Jumeirah, unde prețurile pot depăși frecvent 9.000–12.000 de dolari pe metru pătrat, potrivit datelor de pe platforma topluxuryproperty.

Amintim că în Dubai, în luna decembrie a anului trecut, s-a deschis cel mai înalt hotel din lume, Ciel Tower. Acesta s-a ridicat la 377 de metri deasupra Dubai Marina. El a devenit de asemenea, un simbol al bumului imobiliar din Dubai, având în vedere că înălțimea sa record nu a fost planificată - a crescut neașteptat pe măsură ce planurile au fost aruncate și refăcute, a dezvăluit constructorul pentru CNN.

Datele oficiale au arătat că Dubai a înregistrat 214.912 tranzacții de vânzare între ianuarie și sfârșitul lunii decembrie 2025, față de 180.860 de tranzacții în aceeași perioadă a anului 2024, reprezentând o creștere de 18,82%, a raportat Emarat Al Youm.

Tranzacțiile ipotecare au ajuns la 179,26 miliarde de dirhami prin 50.974 de tranzacții, în timp ce cadourile au totalizat 57,25 miliarde de dirhami în 9.556 de tranzacții pe parcursul anului.

Zone cu performanțe de top

Business Bay s-a aflat în fruntea listei zonelor după valoarea vânzărilor în 2025, cu aproximativ 10,43 miliarde de dolari, urmată de Jumeirah Village Circle, cu 6,67 miliarde de dolari, Al Yalayis 1, cu 6,47 miliarde de dolari, și Dubai Investment Park Second, cu 6,31 miliarde de dolari.

Palm Jumeirah s-a clasat pe locul cinci, cu vânzări de aproximativ 5,83 miliarde de dolari.

Pe locul șase s-a situat Airport City, cu 5,65 miliarde de dolari, urmată de zona Burj Khalifa, cu 5,53 miliarde de dolari, Meydan, cu 5,13 miliarde de dolari, Al Yufrah 1, cu 5,10 miliarde de dolari, și Palm Jebel Ali, cu 4,77 miliarde de dolari.