Cel mai înalt hotel din lume, proaspăt deschis, a atins accidental recordul. Acum, Ciel Tower arată ca un „ac de cusut” cu 82 de etaje

Ciel Tower, cunoscut ca Ciel Dubai Marina, cel mai înalt hotel din lume. Sursa foto: NORR

Dubai are un nou record pe cerul său - aproape din întâmplare. Cel mai înalt hotel din lume, Ciel Tower, s-a deschis oficial, ridicându-se la 377 de metri deasupra Dubai Marina. Înălțimea sa record nu a fost planificată - a crescut neașteptat pe măsură ce planurile au fost aruncate și refăcute, a dezvăluit constructorul pentru CNN.

„Știam că vrem să construim ceva spectaculos”, spune Rob Burns, CEO al dezvoltatorului proiectului The First Group. „Dar cu siguranță nu ne-am propus să construim cel mai înalt hotel din lume.”

În ciuda proporțiilor record, creatorii lui Ciel au fost nevoiți totuși să gândească la scară mică. Întreaga structură se ridică de pe o amprentă de aproximativ 3.600 de metri pătrați, sau aproximativ 40.000 de picioare pătrate - puțin mai mică decât un teren profesionist de fotbal. Nu este exact minuscul dar, raportat la alte clădiridin Dubai, este o fâșie foarte mică.

Aceasta a însemnat că arhitectul turnului, Yahya Jan, a trebuit să arate restricție și să se bazeze pe câteva trucuri ingenioase.

Record mondial accidental, pentru oclădire construită pe o parcelă mică

Este un turn construit pentru spectacol, dar care trebuie mereu să-și amintească dimensiunea propriei amprente. Aproape tot ce se află în interior este modelat de parcela mică care a dat naștere acestui record accidental.

Intrarea, de exemplu, este luxoasă, dar nu chiar ceea ce v-ați aștepta de la un record dubaiot. Intrând, te aștepți la ceva grandios — suficient de mare pentru a găzdui o convenție sau împodobit cu statui și fântâni. În schimb, găsești iluminare difuză, linii curbe și senzația unui spațiu proiectat de cineva care apreciază cât de puțin este disponibil.

„Acul de cusut” cu 82 de etaje și 1004 camere

„A fost un proiect foarte provocator pentru noi”, spune Jan. „Este o proprietate cu formă neregulată. Pentru un turn de această mărime, proprietatea ar fi putut fi mai mare. Dar întotdeauna spun că faci cea mai bună muncă atunci când ești cel mai provocat.”

Lobby-ul, cu alte cuvinte, este compact pentru că trebuie să fie. Măreția se amână în sus, dezvăluită etaj cu etaj, până în momentul în care clădirea ajunge în sfârșit la altitudinea necesară pentru un efect dramatic.

Camerele respectă această temă. Sunt cu linii simple, tonuri neutre și texturi netede — modeste comparativ cu suitele largi ale resorturilor din Dubai, dar priveliștile de la podea până la tavan asupra Marina, Palm Jumeirah și Golful Persic compensează mult. Cu 1.004 camere pe cele 82 de etaje, totuși, hotelul intră pe o piață deja saturată de locuri de cazare.

Burns este conștient de cifre. „Cred că o mie de camere reprezintă cu siguranță o provocare. Și știam asta când am început”, spune el. Totuși, insistă că sunt „foarte, foarte optimiști în ceea ce privește piața ospitalității”, având multe elemente care fac hotelul să se distingă. Ca de exemplu „priveliști la 360 de grade, camerele minunate, facilitățile și serviciile.”

„Prin tăietură, lăsăm vântul să treacă prin turn”

Mai sus, accentul distinctiv al lui Ciel apare sub forma unui gol — ceva ce Jan numește „acul de ață” — prezent atât pentru funcție, cât și pentru design.

Turnurile super-înalte ca Ciel trebuie să facă un compromis cu elementele naturii. Cu cât clădirea este mai înaltă, cu atât vântul bate mai puternic. Chiar și într-o zi calmă, simți cum se strecoară prin gol. „Dacă vrei înălțimea, este minunat, dar cum poți modela clădirea pentru a minimiza sarcina vântului? Prin tăietură, lăsăm vântul să treacă prin turn.”

O duzină de atrii punctează înălțimea, la șase-opt etaje distanță, pline de copaci și plante. Sunt estetice și practice, oferind lumină naturală, răcire și un loc pentru oaspeți să se adune.

Un zgârie-nori cu parcuri verticale

Ceea ce Jan numește „spații sociale pentru comunitate, unde oamenii se pot reuni”, va fi folosit pentru yoga și sesiuni de fitness sau ca extensie a restaurantelor. „Creăm parcuri mici verticale,” spune el - împărțind turnul în „cartiere mai mici.”

Ele ajută, de asemenea, la răcire și la consumul de energie, folosind obloane de sticlă controlate de calculator pentru a „aduce briza mării în interior.”

„Turnurile viitorului vor fi diferite de cele de acum 50 de ani,” spune Jan. „Vor fi poroase, vei aduce natura în aceste turnuri.”

Poate cel mai „dubaiot” lucru despre Ciel este că nu au avut intenția să construiască un record mondial. Pur și simplu s-a întâmplat. Au continuat să adauge facilități, iar clădirea a continuat să crească pentru că nu era alt loc unde să le plaseze.

Dezvoltatorii au știut că vor atinge un record mondial chiar în timpul construcției

Jan a fost cel care le-a spus că se apropie de teritoriu record, pe măsură ce designul ajungea în apropierea deținătorului anterior, Gevora Hotel, tot în Dubai, care are puțin peste 356 de metri.

„Yahya a venit la noi și ne-a notificat: „Hei, băieți, sunteți aproape să construiți cel mai înalt hotel din lume”, spune Burns. „Și noi am spus ‘wow, bine. Să facem să se întâmple.’”

Spațiile de luat masa și piscinele lui Ciel urmează aceeași logică ca restul turnului, valorificând la maximum ce este disponibil. Hotelul are opt restaurante pe etajele superioare, brandul britanic Tattu ocupând cele mai spectaculoase poziții — House of Dragon la etajul 74, House of Koi în jurul Skypool-ului la etajul 76 și House of Phoenix în Skylounge la etajul 81, unde priveliștile la 360 de grade fac cea mai mare parte a decorului.

Piscină în „golul din turn”

Există trei piscine, dar cea care contează este infinity pool-ul de la nivelul 76, plasat în golul turnului care direcționează vântul. Nu este mare, dar nu trebuie să fie, deoarece efectul vizual face ca apa să pară că dispare direct în cer.

Ciel nu este cel mai extravagant hotel din Dubai. Nu are lobby-uri epice sau întinderea de pe plajă a resorturilor Palm. Dar arată ce se poate întâmpla când un oraș, obișnuit să trăiască la maximum, decide să arate puțină restricție.

Spațiile publice sunt elegante fără a fi excesive. Camerele sunt confortabile. Iar priveliștile — în special de la etajele superioare și de la sky pool — dau logică deciziei de a construi un hotel de 377 de metri pe o parcelă relativ mică de pământ.

Ciel adaugă o altă formă unui orizont care rareori rămâne neschimbat pentru mult timp. Dacă va păstra titlul de cel mai înalt hotel din lume mult timp, rămâne de văzut. Dubai pare să privească chiar și propriile superlative ca pe provocări.