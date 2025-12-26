Nicușor Dan și fiica lui s-au dus să viziteze muzeul din Ileni. Oamenii i-au colindat: „Foaie verde de trifoi/ Președintele-i la noi”

În a doua zi de Crăciun, Nicușor Dan și fiica lui au mers să viziteze muzeul din satul Ileni, situat foarte aproape de ținuturile natale ale președintelui. Entuziasmați, localnicii l-au întâmpinat cu un colind adaptat special pentru oaspetele important.
„Foaie verde de trifoi/ Președintele-i la noi” - au cântat oameni îmbrăcați în port tradițional.
„Momentul a fost filmat și a fost postat pe pagina de Facebook a satului Ileni:
L-am întâmpinat pe domnul președinte Nicușor Dan cu o colindă din satul nostru, la Muzeul din Ileni.
Un moment simplu și sincer, ca între oameni, acasă”.
Înainte de Crăciun, președintele a primit la Palatul Cotroveni colindători care au venit tocmai de la Satu Mare.
