Sinaia: Copaci căzuți peste mașini și stâlpi de electricitate din cauza vântului puternic

1 minut de citit Publicat la 20:15 26 Dec 2025 Modificat la 20:15 26 Dec 2025

Copaci căzuți Sinaia. Imagini amator

Mai mulți copaci au căzut vineri seara în Sinaia, din cauza vântului puternic, pe mașini, garduri și fire de curent electric, a informat ISU Prahova.

„Vorbim despre mai mulţi copaci căzuţi pe strada Zamora, pe garduri şi fire de curent electric, dar şi despre cinci copaci căzuţi pe strada Mănăstirii”, se arată în comunicatul ISU Prahova.

Un copac a căzut peste un autoturism la bordul căruia se aflau trei ocupanţi. Niciunul dintre aceștia nu a fost însă rănit

„Pompierii Detaşamentului Sinaia vin in sprijinul comunităţilor afectate, misiunile fiind în dinamică”, au precizat reprezentanții ISU.

Pe rețelele social au fost publicate imagini cu copaci căzuți peste mașini și stâlpii de electricitate.

Reprezentanții ISU au avertizat că „vântul continuă să sufle cu putere” și -au rugat pe locuitori „să evite deplasările în zonele afectate, să întrerupă activităţile în aer liber şi să se adăpostească în spaţii sigure”.

Meteorologii ANM au emis mai multe coduri portocalii nowcasting de vânt puternic la munte, în a doua zi de Crăciun.

Până la ora 23:00, judeţele Braşov, Prahova, Argeş şi Dâmboviţa se află sub cod portocaliu de vânt puternic, în zonele montane la altitudini de peste 1.800 de metri.