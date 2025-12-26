Cea mai veche sticlă de vin din lume a fost deschisă de arheologi şi ceea ce a urmat i-a uimit. Obiectul datează de 2.000 de ani

Arheologii au făcut o descoperire incredibilă după ce au deschis cea mai veche sticlă de vin din lume. Sursă foto: english.elpais.com

Arheologii de peste hotare au făcut o descoperire impresionantă după ce au deschis cea mai veche sticlă de vin din lume, a relatat publicaţia Daily Express. Sticla, care datează de 2.000 de ani, a fost găsită în urmă cu şase ani de cercetători în timpul unei săpături la un mormânt roman, situat în sudul Spaniei. În situl funerar se aflau şase urne cu rămăşiţe umane, precum şi mai multe obiecte, a precizat echipa de cercetători de la Universitatea din Cordoba şi de la Departamentul de arheologie al oraşului.

Potrivit sursei citate, experţii au găsit un lichid în interiorul urnei, iar după o serie de teste s-a stabilit că acesta era un vin asemănător celui Sherry, datând din secolul al IV-lea, ceea ce îl face unul dintre cele mai vechi vinuri descoperite vreodată. Sherry este un vin fortificat produs din struguri albi, cultivați în jurul orașului Jerez de la Frontera din Andaluzia, Spania.

Totuși, o descoperire și mai surprinzătoare a fost făcută în momentul în care a fost deschisă una dintre cele şase urne descoperite în mausoleul roman de lângă Carmona, un oraş de lângă Sevilla. În interiorul acesteia erau și rămășițele incinerate ale unui bărbat.

José Rafael Ruiz Arrebola, chimist organic la Universitatea din Córdoba, care a condus analiza vinului, a declarat: "A existat o surpriză și mai mare atunci când arheologii au deschis urna și au văzut că era plină cu lichid. Urna conținea, de asemenea, oasele incinerate ale unui bărbat și un inel de aur decorat cu Ianus cu două fețe. Acesta a fost depus ulterior, iar bărbatul nu îl purta când a fost incinerat".

Rezultatele studiului au fost publicate în Journal of Archaeological Science.

Ulterior, expertul a mai făcut următoarele precizări: "De asemenea, au fost găsite obiecte care ar putea fi picioarele metalice ale patului pe care a fost incinerat trupul".

Urna spaniolă a fost descoperită întâmplător, când o familie a dat peste un mormânt scufundat în timp ce lucra la proprietatea lor în 2019, au mai scris jurnaliştii de la Daily Express.

Mormântul conținea opt nișe funerare (n.r.: spații special amenajate în structuri precum columbarele), dintre care șase erau ocupate cu urne realizate din calcar, gresie sau din sticlă și plumb. Fiecare urnă adăpostea rămășițele osoase incinerate ale unui singur individ, iar două dintre ele erau inscripționate cu numele persoanelor decedate: Hispanae și Senicio.