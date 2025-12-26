Crimele care au șocat Moldova. Un bărbat este acuzat că ar fi ucis mai mulți oameni și a hrănit porcii cu cadavrele lor

Foto: Captură video Poliţia Republicii Moldova / Facebook

Caz şocant peste Prut. Un presupus criminal în serie, un bărbat de 59 de ani, este în custodia poliţiştilor, acuzat că ar fi ucis mai multe persoane şi ar fi hrănit porcii cu cadavrele victimelor. Hainele lor le-ar fi îngropat în curte. Investigaţia a pornit după dispariţia unui bărbat. Până acum, criminaliştii au descoperite oseminte ce ar proveni de la bărbatul dispărut şi de la alte două femei, însă se bănuieşte că numărul persoanelor ucise e mult mai mare. Atenţie, urmează informaţii care vă pot afecta emoţional

Ancheta poliţiştilor din Republica Moldova a început în luna septembrie, după dispariţia lui Gheorghe, în vârstă de 61 de ani, din satul Beriozchi. Apropiaţii le-au spus anchetatorilor că bărbatul dispărut a fost văzut ultima dată în compania unui bărbat din sat, proprietarul unei ferme de animale. Cei doi au fost surprinşi de o camere de supraveghere.

Indiciile conduceau tot mai mult spre o crimă, iar anchetatorii au folosit un poliţist sub acoperire care s-a angajat la ferma deţinută de principalul suspect. Stepan Găină, în vârstă de 59 de ani (suspectul). Pe 22 decembrie forţele de ordine au descins pe proprietatea lui. Au găsit hainele bărbatului dispărut dar şi oseminte de la cel puţin 3 persoane. Ba chiar mai mult, bărbatul ar fi avut şi doi complici: concubina acestuia şi încă un bărbat. Suspecţii au fost reținuți pentru 72 de ore, scrie Cotidianul.md.

"Noi toţi din sat ştim că e un om foarte periculos. A bătut mai mulţi oameni. O femeie a ajuns la spital, iar pe Mihai l-au găsit într-o râpă. Oamenilor le era frică să se lege de el. O femeie a fost bătută până aproape de moarte, dar el nu a fost condamnat la închisoare. A stat după gratii aproape un an, poate chiar un an şi jumătate şi atât. Mulţi oameni au depus plângeri la poliţie. Chiar şi fiul meu a făcut o sesizare", spun oamenii, potrivit Teleradio Moldova.

"Se invocă că sunt 3 cadavre, dintre care sunt două doamne şi ultimul este un bărbat care în septembrie a dispărut", spune avocatul Diana Potereanu, potrivit Teleradio Moldova.

Dar, poliţiştii suspectează că numărul victimelor ar fi mult mai mare. Un criminal în serie care-şi alegea victimele din categorii vulnerabile. Le angaja iniţial să lucreze la ferma sa, iar apoi le asasina şi scăpa de cadavre aruncându-le ca hrană la porci.

Stepan Găină, principalul suspect, şi alte două persoane au fost arestat în acest caz.