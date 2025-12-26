Ronaldo și-a cumpărat două vile spectaculoase pe o insulă din Marea Roșie. Poate să ajungă la ele doar cu barca sau hidroavionul

Cristiano Ronaldo a cumpărat două vile de lux într-un complex exclusivist, format din vile pe apă și pe plajă, accesibil doar cu ajutorul unui hidroavion sau a unei bărci, Sursa colaj: Getty Images / captura Instagram/ nujumareserve

Cristiano Ronaldo a achiziţionat două vile de lux în Nujuma, un resort de lux care se află în Arabia Saudită, pe Insulele Ummahat din Marea Roșie. Este vorba despre un complex exclusivist, format din vile pe apă și pe plajă, accesibil doar cu ajutorul unui hidroavion sau a unei bărci, și se află în apropiere de Umluj, la aproximativ 25 de kilometri de coastă. Investiţia se ridică la 8 milioane de euro.

Cele două vile, evaluate la 3 și 5 milioane de euro, se înalță ca un inel suspendat deasupra mării și poartă semnătura prestigioasă a Lordului Norman Foster, renumitul arhitect britanic, relatează Corriere della Sera.

› Vezi galeria foto ‹

Una dintre reședințe dispune de trei dormitoare, concepute pentru familii, în timp ce cealaltă are două. În plus, insula oferă facilități exclusive: un teren de golf, restaurante de lux și un plan de dezvoltare care include deschiderea a 11 stațiuni în următorii ani. Pentru a ajunge acolo, se aterizează pe Aeroportul Internațional Marea Roșie și se continuă drumul doar pe apă sau pe calea aerului.

„Vorbim despre un loc excepțional”, a declarat fotbalistul într-un interviu acordat publicației Saudi Gazette. „Încă de la prima noastră vizită, Georgina și cu mine am simțit o legătură profundă cu această insulă și cu frumusețea ei naturală extraordinară. Găsim pace și liniște aici.”

Aceste vile sunt doar două dintre numeroasele proprietăți deținute de starul portughez. În urmă cu doar un an, Cristiano Ronaldo a achiziționat un avion cu reacție, un Bombardier Global Express XRS, cu un fuselaj personalizat, în valoare de aproximativ 70 de milioane de dolari şi care poate atinge o viteză maximă de 950 km/h și are o autonomie de 11.390 de kilometri, permițându-i să zboare, de exemplu, de la Londra la Tokyo fără escală.

În plus Ronaldo mai deţine o vilă la Riyadh, în centrul Peninsulei Arabice, cu o piscină olimpică și opt dormitoare, cu unul mai mult decât proprietatea istorică din La Finca, o zonă rezidențială din munții din afara Madridului.

Totodată fotbalistul are şi o colecție de ceasuri și mașini de lux în valoare de 30 de milioane de dolari. Cel mai scump este Bugatti La Voiture Noire (11 milioane de dolari), cel mai strălucitor, McLaren Senna, numit după legendarul pilot brazilian, dar colecţia sa numără şi 3 maşini Ferrari.