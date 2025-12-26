Cine poate obține permisul auto fără să mai dea sala. Legea intră în vigoare de mâine

Legea prevede câteva situații în care proba teoretică nu mai este obligatorie pentru obținerea unei noi categorii de permis. Foto: Getty Images

Legea care îi scutește pe unii români de examenul teoretic atunci când vor să dea de permisul pentru categoria B a fost publicată în Monitorul Oficial și va intra în vigoare de sâmbătă, 27 decembrie 2025.

Legea 240/2025 prevede eliminarea probei teoretice din cadrul examenului pentru obținerea permisului de conducere pentru anumite categorii.

Concret, legea prevede că, în anumite situații, candidații nu vor mai fi obligați să susțină examenul teoretic, cunoscut sub denumirea de sală. În aceste cazuri, obținerea unei noi categorii de permis va presupune doar promovarea probei practice, respectiv traseul, cu respectarea celorlalte condiții prevăzute de legislația în vigoare.

Cine poate obține permisul fără examen teoretic

Legea prevede câteva situații în care proba teoretică nu mai este obligatorie pentru obținerea unei noi categorii de permis.

Unul dintre cazuri îi vizează pe cei care dețin permis categoria B1. Dacă acesta a fost obținut la 16 sau 17 ani, iar șoferul are cel puțin un an de experiență la volanul unui vehicul din această categorie, poate trece la categoria B fără a mai susține examenul teoretic.

Există facilități și pentru motocicliști. Cei care au permis categoria A1 și vor să obțină A2 sau A nu trebuie să mai susțină proba teoretică, cu condiția să aibă minimum doi ani de experiență pe categoria deținută. Mai exact, pentru A2 este necesară experiență de doi ani pe A1, iar pentru A - doi ani pe A2.

În plus, legea stabilește o excepție și pentru șoferii care aveau deja permis categoria B la momentul intrării în vigoare a Legii 240/2025. Dacă aceștia pot dovedi că au urmat cursurile teoretice și practice pentru categoria A, pot obține permis A sau A2 fără examen teoretic. În acest caz, rămâne obligatorie doar promovarea probei practice și respectarea celorlalte condiții legale.

Pe scurt, nu mai este nevoie să susții examenul teoretic în următoarele situații:

dacă deții categoria B1 de minim 1 an și îți doresti categoria B

dacă deții categoria A1 de minim 2 ani și îți doresti categoria A2

dacă deții categoria A2 de minim 2 ani și îți doresti categoria A

„Este o simplificare a procedurilor, o diminuare a timpului de obținere a permisului de conducere și în același timp o reducere a cheltuielilor solicitantului, toate acestea fără a fi afectată siguranța rutieră”, a declarat deputata PSD Silvia Mihalcea.

Ce urmează după intrarea în vigoare a legii

Legea stabilește că, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare, Ministerul Afacerilor Interne va modifica și completa Ordinul nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere. Aceste modificări vor fi făcute prin ordin de ministru, astfel încât procedurile administrative să fie aliniate noilor prevederi legale.

Noile reguli se vor aplica tuturor cererilor depuse după data de 27 decembrie 2025 și vizează exclusiv situațiile expres prevăzute de lege, fără a schimba procedura de obținere a permisului pentru persoanele care se află la prima examinare.