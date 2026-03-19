ANAF controlează cum s-au scumpit benzina şi motorina atât de mult: Suspiciuni de practici care pot afecta corectitudinea pieței

ANAF a anunţat că demarează o acțiune de control la nivel național pe piața carburanților, după ce motorina premium a sărit de pragul de 10 lei pe litru, iar benzina standard se vindea, joi, între 8,79 și 8,92 lei/litru. Motorina standard, cea mai folosită de marii transportatori, e comercializată, în 19 martie, între 9,32 și 9,54 lei pe litru. "Inspectorii ANAF verifică situațiile în care există suspiciuni de fraudă fiscală asociată cu practici care pot afecta corectitudinea pieței", a transmis instituţia.

"În contextul scumpirilor recente ale carburanților, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat o serie de controale la nivel național pentru a preveni și combate eventualele practici de neconformare fiscală pe fondul evoluției prețurilor pe piața combustibililor.

Acțiunile vizează întreg lanțul de distribuție, de la importatori și depozitari până la comercianții finali, cu scopul de a identifica operatorii economici care acționează pentru a-și crea avantaje fiscale în contextul actual, prin majorarea artificială a costurilor de achiziție/producție.

Inspectorii ANAF verifică situațiile în care există suspiciuni de fraudă fiscală asociată cu practici care pot afecta corectitudinea pieței.

În cazurile în care faptele constatate sunt de natură să afecteze concurența loială ori interesele consumatorului, prin practici speculative, vor fi sesizate instituțiile abilitate ale statului.

Scopul acțiunilor ANAF este asigurarea conformării fiscale și a unui mediu concurențial corect, ca premisă pentru o stabilizare a pieței carburanților în această perioadă.

ANAF va continua monitorizarea și va lua măsuri ferme împotriva celor care încalcă legislația", a comunicat ANAF.

Scumpirea carburanţilor se vede cel mai bine la un plin

Scumpirea carburanţilor se vede cel mai bine la un plin. De exemplu, la o maşină cu o capacitate de 50 de litri, care este alimentată cu motorină standard, şoferul va plăti cu 50 de lei mai mult decât se întâmpla înainte de criza din Orientul Mijlociu. Altfel spus: diferenţa medie, în multe benzinării din ţară, a ajuns la un leu pe litru.

Joi, motorina premium a sărit de pragul de 10 lei pe litru, iar benzina standard se vindea între 8,79 și 8,92 lei/litru. Motorina standard, cea mai folosită de marii transportatori, e comercializată, în 19 martie, între 9,32 și 9,54 lei pe litru.