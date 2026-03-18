Cele mai mari preţuri la combustibili din istorie. Motorina a depăşit pragul de 10 lei pe litru, iar benzina se apropie de 9 lei

Noi scumpiri la pompele din România: Motorina a depăşit 10 lei pe litru, miercuri, 18 martie, iar benzina se apropie de 9 lei.

Motorina premium a depăşit miercuri dimineaţa pragul de 10 lei pe litru în mai multe benzinării din România. Câţiva şoferi au surprins momentul în care angajaţii unei staţii de alimentare de pe Autostrada A1 schimbă preţurile afişate pe panourile electronice. Între timp, motorina standard continuă să se scumpească, iar litrul de benzină se apropie de 9 lei. Guvernul este aşteptat să ia măsuri urgente în criza carburanţilor. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marți seara, în Parlament, că decizia finală în criza prețului combustibililor aparține premierului Ilie Bolojan și ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare.

Sunt diferenţe între 10 şi 20 de bani de la o staţie de alimentare dintr-un lanţ de benzinării la alta. Însă, tendinţa este de creştere. În noaptea de marţi spre miercuri, angajaţii mai multor benzinării au operat majorări de preţuri cu până la 10 bani pe litru.

În această dimineaţă, un alt mare lanţ de benzinării a făcut iar scumpiri la pompă. Şi iată că, în acest moment, motorina standard a ajuns să depăşească 9,30 lei pe litru, iar benzina costă peste 8,80 lei pe litru.

În unele staţii de alimentare din Capitală, înainte de ora prânzului, un litru de motorină premium se vindea cu 9,95 lei.

Pe de altă parte, la pompele din câteva benzinării din Arad şi Sibiu, motorina superioară costă 10.14 lei/litrul, respectiv 10.01.

Scumpirea carburanţilor se vede cel mai bine la un plin. De exemplu, la o maşină cu o capacitate de 50 de litri, care este alimentată cu motorină standard, şoferul va plăti cu 50 de lei mai mult decât se întâmpla înainte de criza din Orientul Mijlociu. Altfel spus: diferenţa medie, în multe benzinării din ţară, a ajuns la un leu pe litru.

Guvernul condus de prim-ministrul Ilie Bolojan analizează mai multe scenarii: ar putea plafona preţurile carburanţilor.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat anterior, la Antena 3 CNN, că a propus 5 scenarii pentru ca prețul benzinei și motorinei să nu depășească 10 lei/litrul. Unul dintre aceste scenarii viza reducerea temporară a accizelor și taxelor care compun aproape 70% din prețul final al carburanților, "pe o perioadă limitată de timp până când vom reveni la normal după ce se va stinge acest conflict în Orientul Mijlociu".

Măsura nu este însă nici pe placul ministrului Alexandru Nazare, nici pe placul premierului Ilie Bolojan. Întrebat dacă totuși nu ar trebui să scadă acciza, Bogdan Ivan a răspuns:

"Nu e Ivan nici ministrul de Finanțe, nici prim-ministru ca să decidă cât e cuantumul accizelor sau al TVA-ului sau formula finală. Eu am prezentat tehnic mai multe scenarii care au la bază cifre și scenarii foarte clare, care urmează să fie analizate de specialiștii Ministerului de Finanțe care să vină cu propunere în fața Coaliției pentru decizia finală.

Iar în momentul de față pot să vă spun că există o decizie principială la nivelul întregii Coaliții, indiferent de culoare politică, că trebuie să intervenim în situația în care lucrurile pe plan internațional se degradează".