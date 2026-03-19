F1: Campionul mondial Lando Norris va avea propria statuie de ceară la muzeul Madame Tussauds

Publicat la 14:46 19 Mar 2026

Galeria celebrităţilor de ceară a celebrului muzeu londonez Madame Tussdauds se va îmbogăţi curând cu statuia campionului mondial de Formula 1, britanicul Lando Norris, scrie DPA, citată de Agerpres.

Pilotul lui McLaren, în vârstă de 26 de ani, a lucrat îndeaproape cu artiştii din echipa de studio a muzeului pentru a produce o statuie din ceară de la cască până la picioare.

„Este destul de ireal să mă gândesc că voi avea o figurină la Madame Tussauds, este o onoare atât de mare. Abia aştept ca fanii să vină să vadă statuia finalizată la Londra, în această vară”, a declarat Lando Norris într-un comunicat.

Dublura de ceară a lui Norris va fi expusă în zona Culture Capital a muzeului, alături de colegul său pilot de F1, Lewis Hamilton, şi fotbaliştii Cristiano Ronaldo, Mo Salah, Mary Earps şi Kylian Mbappe şi boxerul Anthony Joshua.

Lando Norris a fost ales pentru a fi onorat cu o figură de ceară la Madame Tussauds London datorită statutului său de fenomen în sportul modern şi a impactului său cultural vast.

Norris este campion mondial de Formula 1 (titlu obţinut în decembrie 2025), fiind considerat unul dintre cei mai talentaţi şi constanţi piloţi ai generaţiei sale.

Este extrem de apreciat de fani pentru personalitatea sa carismatică şi a reuşit să construiască o comunitate masivă atât pe circuit, cât şi în afara lui.

Conducerea muzeului l-a descris ca fiind ''neînfricat'' şi un simbol al succesului britanic în motorsport.