Formula 1: Cei mai tineri 10 piloți debutanți din istorie care au concurat în Marele Circ. Cum le-a mers și unde se află acum

Arvid Lindblad devine al patrulea cel mai tânăr debutant din istoria F1. Foto: Getty Images

Arvid Lindblad va deveni al patrulea cel mai tânăr pilot din istoria F1 când va debuta pentru Racing Bulls la Marele Premiu al Australiei din 2026, la vârsta de 18 ani și șapte luni. Cu ocazia aceasta, Formula 1 a făcut un top 10 all-time cu cei mai tineri piloți la debut de până acum (excluzându-l pe Lindblad), dar și cu ce s-a întâmplat după primul lor weekend.

10 – Esteban Tuero, Australia 1998: 19 ani, 10 luni, 14 zile

Acordul lui Tuero cu Minardi pentru 1998 a stârnit multe discuții în paddock-ul F1, având în vedere că tânărul argentinian nu îndeplinea toate cerințele FIA ​​pentru Super Licență. În cele din urmă, forul de conducere i-a permis să concureze în acel sezon.

Foto: Getty Images

A fost un an dificil pentru Tuero, originar din Buenos Aires, care a reușit să aibă parte de un weekend de Grand Prix pe teren propriu, dar în rest a terminat doar patru din 16 curse, spunându-i ulterior celor de la Minardi că va renunța la acest sport.

9 – Fernando Alonso, Australia 2001: 19 ani, 7 luni, 3 zile

Alonso a fost una dintre cele trei viitoare vedete care au debutat în F1 în 2001, alături de Kimi Raikkonen și Juan Pablo Montoya, spaniolul, la fel ca Tuero, începând la echipa Minardi, reușind să-și arate potențialul pe parcursul sezonului.

În anul următor, a revenit la un rol de rezervă la Renault (managerul său, Flavio Briatore, conducea echipa), înainte de a reveni cu normă întreagă în 2003 pentru a obține primele pole position-uri, victorii în Grand Prix și pentru a se pregăti pentru o dublă victorie în campionatul francez din 2005/2006.

Foto: Gettz Images

De atunci, Alonso a avut perioade cu diferite niveluri de succes la McLaren, Ferrari, echipa Alpine redenumită a Renault și, cel mai recent, la Aston Martin. Pilotul în vârstă de 44 de ani, cel mai în vârstă pilot de pe grila actuală de F1, continuă să urmărească acel al treilea titlu mondial.

8 – Ricardo Rodriguez, Italia 1961: 19 ani, 6 luni, 27 de zile

Rodriguez a fost un ciclist și motociclist talentat în copilărie și și-a transmis fără probleme aceste abilități atunci când a început să curseze mașini, devenind cea mai tânără persoană care a urcat pe podiumul general la cursa de 24 de ore de la Le Mans.

S-a calificat pe un loc doi strălucit în timpul unei apariții ca invitat cu Ferrari la Monza în 1961 și a revenit pentru mai multe Mari Premii în anul următor, doar pentru a fi implicat într-un accident fatal, la doar 20 de ani. în timp ce se antrena pentru o cursă în afara campionatului într-un Lotus înscris de Rob Walker, acasă, în Mexic.

Foto: Getty Images

O poveste similară a avut și fratele lui Rodriguez, Pedro, care s-a bucurat de succes în mașinile sport și în Formula 1, dar și-a pierdut viața în timp ce participa la o cursă Interserie la Norisring în 1971, circuitul din Mexico City fiind astfel numit în onoarea lor Autodromo Hermanos Rodriguez.

7 – Mike Thackwell, Canada 1980: 19 ani, 5 luni, 29 zile

Thackwell a preluat titlul de cel mai tânăr pilot în F1 de la regretatul Rodriguez la Marele Premiu al Canadei din 1980, făcând prima sa apariție oficială pentru Tyrrell, pe lângă atribuțiile complete din F2 europeană, după ce nu a reușit să se califice cu Arrows în Olanda la începutul acelui sezon.

A mai participat la un Grand Prix cu RAM în 1984, același an în care neozeelandezul a câștigat titlul în F2, înainte de a încerca și alte categorii, atât în ​​lumea monoposturilor, cât și în cea a anduranței, câștigând curse prestigioase precum Marele Premiu de la Pau și cursa de 1.000 km de la Nürburgring.

6 – Lando Norris, Australia 2019: 19 ani, 4 luni, 4 zile

Norris a semnat cu McLaren în timp ce urca în clasamentul monoposturilor, petrecând anul 2018 ca pilot de teste și de rezervă al echipei și participând la numeroase sesiuni de antrenamente de vineri, înainte de a i se oferi o șansă cu normă întreagă pentru 2019 alături de o altă achiziție nouă, Carlos Sainz.

După ce a acumulat o serie solidă de puncte în sezonul său de debut, Norris a obținut un prim podium la cursa de deschidere din 2020 și și-a completat recordul în 2021, 2022 și 2023, când o McLaren revitalizată și restructurată a început să apară ca o adevărată forță de vârf.

Foto: Getty Images

În 2024, Norris a obținut o primă victorie emoționantă la Marele Premiu de la Miami și a adăugat încă trei pe parcursul sezonului, pe măsură ce McLaren a devenit din ce în ce mai puternic, înainte de a face următorul pas în 2025 și a câștiga primul său titlu la categoria piloți de F1.

5 – Jaime Alguersuari, Ungaria 2009: 19 ani, 4 luni, 3 zile

Alguersuari este un alt junior Red Bull implicat într-o schimbare la mijlocul sezonului, obținând promovarea la Toro Rosso în locul lui Sebastien Bourdais la Marele Premiu al Ungariei din 2009, în timp ce participa la Formula Renault 3.5, o campanie pe care a finalizat-o în ciuda noilor sale angajamente în F1.

A continuat în sezoanele 2010 și 2011, acumulând peste 30 de puncte în acea perioadă și înregistrând cel mai bun rezultat, un loc șapte în două ocazii, dar a fost dat afară de șefii Red Bull pentru 2012 și nu a reușit să încheie un contract pentru a reveni la o altă echipă.

Foto: Getty Images

Alguersuari și-a continuat cariera în motorsport în Formula E și competițiile GT, doar pentru a se deznădăjdui de acest sport, a se retrage complet din curse și a se îndrepta către muzica. Acum produce și cântă ca DJ „Squire”, o aluzie la al doilea său nume de familie, Escudero.

4 – Oliver Bearman, Arabia Saudită 2024: 18 ani, 10 luni, 1 zi

Bearman a apărut pe scena F1 la Marele Premiu al Arabiei Saudite din 2024, juniorul Ferrari, care deja obținuse pole position-ul în F2 pe circuitul Jeddah Corniche, fiind recrutat pentru a-l înlocui pe Sainz, care se simțea rău încă de la ultimele antrenamente.

În ciuda faptului că a alergat puțin, britanicul a început de pe o respectabilă poziție a 11-a pe grilă și a urcat pe o frumoasă poziție a șaptea în ziua cursei, eclipsând totodată recordul regretatului Ricardo Rodriguez ca cel mai tânăr pilot care a participat la un Mare Premiu pentru Scuderia.

Foto: Getty Images

Britanicul a mai participat la alte două curse în 2024, când a concurat pentru Haas, echipa Ferrari, în Azerbaidjan și Brazilia, ca înlocuitor al lui Kevin Magnussen, înainte de a trece în F1 cu normă întreagă la echipa din Statele Unite, sezonul trecut.

3 – Kimi Antonelli, Australia 2025: 18 ani, 6 luni, 19 zile

Antonelli a fost o noutate pe această listă în 2025, când italianul a finalizat o ascensiune deosebit de rapidă în motorsport, trecând de la F4 la Formula Regional, apoi la F2 și apoi la F1 cu Mercedes în decurs de patru ani.

După o ieșire dureroasă din Q1, Antonelli a făcut furori la debutul său în Marele Premiu din Australia, urcând superb de pe locul 16 pe locul patru în condiții meteorologice dificile și variate, demonstrând o parte din potențialul de care mulți de la „Silver Arrows” vorbeau cu entuziasm.

Foto: Getty Images

A urmat un an cu suișuri și coborâșuri, cu recorduri precum o pole position la Sprint și trei clasări pe podium, punctate de unele dificultăți la mijlocul sezonului, dar în cele din urmă a făcut mai mult decât suficient pentru a-și păstra locul pentru 2026.

2 – Lance Stroll, Australia 2017: 18 ani, 4 luni, 25 zile

Stroll a fost membru al programului junior al Ferrari la începutul carierei sale, dar a plecat înainte de sezonul 2016, când a câștigat titlul european de F3, pentru a deveni pilot de teste Williams, ceea ce a implicat o pregătire extinsă pentru F1 pe mașini mai vechi, pe circuite din întreaga lume.

A ocupat un loc permanent în 2017 cu sprijinul tatălui său miliardar, omul de afaceri Lawrence, înlăturând unele dintre îndoielile legate de această promovare printr-un prim loc în puncte acasă, în Canada, un podium impresionant în Azerbaidjan și un start de pe al doilea rând, în ploaie, la Monza.

Foto: Getty Images

Preluarea ulterioară a Force India de către Lawrence l-a determinat pe Stroll junior să se mute într-un nou mediu, la echipa redenumită Racing Point, unde a obținut o surpriză în pole position la Marele Premiu al Turciei din 2020, înainte ca echipa să se transforme în operațiunea Aston Martin pe care o reprezintă și astăzi.

1 – Max Verstappen, Australia 2015: 17 ani, 5 luni, 13 zile

Verstappen se află în fruntea listei celor mai tineri piloți titulari din toate timpurile, cu o ascensiune spectaculoasă în eșalonul superior, olandezul completând un singur sezon de curse cu monoposturi înainte de a se alătura echipei de juniori Red Bull și de a-și face debutul în F1 pentru Toro Rosso în 2015, la vârsta de 17 ani.

În timp ce talentul său era încă la stadiul inițial, Red Bull știa că avea pe cineva special la dispoziție și, așa cum s-a menționat mai sus, l-a promovat pe Verstappen în echipa principală la doar câteva curse de la începutul sezonului 2016, o victorie imediată în Spania, pregătind terenul pentru anii următori.

Acum, în 2026, pilotul în vârstă de 28 de ani este cvadruplu campion mondial, în spatele lui Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher și Lewis Hamilton, cu 48 de pole position-uri, 71 de victorii la Grand Prix-uri, 127 de clasări pe podium și aproape 3.500 de puncte acumulate.