Formula 1: A început Marele Premiu din Abu Dhabi. Titlul mondial se decide în ultima cursă din sezon

Cum arată grila în turul 20Publicat acum 3 minute
În turul 20, grila arată astfel:
Locul 1 - Verstappen
Locul 2 - Piastri
Locul 3 - Tsunoda
Locul 4 - Norris
Locul 5 - Lawson
Locul 6 - Stroll
Locul 7 - Leclerc
Locul 8 - Antonelli
Locul 9 - Russell
Locul 10 - Hamilton
Locul 11 - Hulkenberg
Locul 12 - Alonso
Locul 13 - Bortoleto
Locul 14 - Albon
Locul 15 - Hadjar
Locul 16 - Bearman
Locul 17 - Ocon
Locul 18 - Sainz
Locul 19 - Gasly
Locul 20 - Colapinto
Liam Lawson a primit o penalizarePublicat acum 9 minute
Liam Lawson, pilotul Racing Bulls, a primit o penalizare de cinci secunde după incidentul cu Oliver Bearman.
Verstappen se află la egalitate de timp cu Piastri, diferența fiind de 1,7 secunde.
Norris, Leclerc, Alonso, Bortoleto, Russell, Hulkenberg, Hamilton, Albon, Hajar, Bearman, Gasly şi Colapinto au făcut o oprire la boxe până în turul 17.
Distanţa dintre pretendenţii la titluPublicat acum 14 minute
Verstappen conduce cu 1,2 secunde, iar Piastri are un avans de 2,2 secunde față de coechipierul său, Lando Norris.
Separat, Lawson și Bearman sunt cercetaţi pentru conducere imprudentă.
George Russell are probleme la monopostPublicat acum 26 minute
Russell a comunicat prin radio, în turul 4 din 58, că are probleme la pedala de frână. El l-a depășit pe pilotul Aston Martin, Fernando Alonso, folosind DRS. În față, Leclerc se apropie de Norris.
În acest moment, Norris se află pe locul trei, fiind practic campion mondial, Piastri pe 2, după ce l-a depăşit pe coechipierul său în turul 2, iar Verstappen conduce plutonul.
Verstappen se află cu 2,3 secunde în fața lui Piastri.
Scenariile posibile pentru câștigarea titlului mondialPublicat acum 33 minute
Cu o bătălie în trei pentru titlu, cursa trebuie să decurgă diferit pentru fiecare dintre piloţi, pentru a-şi asigura titlul de Campion Mondial.
Lando Norris, cu 408 puncte, iese campion mondial dacă:
- încheie cursa pe podium;
- ocupă P4 (N.r. - Poziţia 4) sau P5, dar Verstappen nu câştigă;
- încheie în P6 sau P7, dar nici Piastri şi nici Verstappen nu câştigă;
- ocupă P9, iar Verstappen nu se află pe podium şi Piastri nu câştigă;
- termină în P10 sau mai jos, dar Verstappen nu se află pe podium, iar Piastri nu încheie cursa mai sus de P3.
Verstappen, cu 396 de puncte, poate fi campion mondial dacă:
- va câştiga cursa, dar Norris nu este pe podium;
- termină în P2, iar Norris nu se află la finalul cursei mai sus de P8, dar nici Piastri nu câştigă;
- încheie în P3, dar Norris este pe P9 sau mai jos, iar Piastri nu câştigă.
Piastri, cu 392 de puncte, câştigă titlul mondial dacă:
- el câştigă cursa, iar Norris nu se află în primele cinci locuri;
- termină în P2, dar Norris este pe P10 sau mai jos şi Verstappen nu se află pe podium.
Într-un scenariu improbabil ca Norris şi Verstappen să încheie la egalitate de puncte, numărul victoriilor fiecăruia în cursele din acest sezon va decide titlul la numărătoarea inversă.
Din moment ce ambii piloţi au câte şapte victorii, iar o egalitate de puncte ar fi posibilă dacă niciunul dintre ei nu câştigă, numărătoarea inversă se va duce până la totalitatea curselor încheiate pe locul secund în toate cele 24 de mari premii, iar într-un astfel de scenariu Norris va câştiga titlul.
Verstappen şi Piastri nu pot încheia la egalitate de puncte în fruntea clasamentului, ţinând cont de avantajul clar al lui Norris.
Majoritatea piloţilor pleacă pe pneuri mediiPublicat acum 37 minute
Majoritatea piloţilor pleacă pe anvelope medii. Hamilton, Albon și Hulkenberg sunt pe pneuri moi în spatele grilei, arată Formula 1.
Verstappen conduce în turul de formare, pentru ultima oară în acest an. Această cursă a fost câștigată de pilotul care a plecat din pole position în fiecare an începând din 2015. Dar, deși în mod normal acest lucru ar fi un lucru bun pentru olandez, o victorie nu este pur și simplu suficientă.
Piastri, Antonelli, Stroll și Tsunoda sunt pe pneuri dure. Yuki ar putea merge pe distanță lungă și ar putea fi folosit ca "blocaj rutier".
Bătălia finală pentru titlul mondial de Formula 1Publicat acum 47 minute
Sezonul 2025 din Formula 1 se încheie duminică, cu Marele Premiu din Abu Dhabi. Pe circuitul Yas Marina, se dă bătălia decisivă pentru titlul mondial la piloţi, unde Lando Norris, Oscar Piastri şi Max Verstappen vor da tot ce au mai bun pentru ca unul dintre ei să-şi asigure titlul de Campion Mondial. Marele Premiu din Abu Dhabi, de pe circuitul Yas Marina, se vede în direct, de la ora 15:00, pe Antena 1 şi pe AntenaPLAY.
Anul acesta, Abu Dhabi este cu adevărat o cursă de neratat, titlul mondial urmând să se decidă în ultima cursă. Ambii piloţi McLaren, Lando Norris şi Oscar Piastri, alături de Max Verstappen, pilotul principal al celor de la Red Bull, sunt "bară la bară" în campionatul piloţilor, urmând ca fiecare să dea tot ce are mai bun pentru a-şi asigura titlul de Campion Mondial.