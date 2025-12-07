Formula 1: A început Marele Premiu din Abu Dhabi. Titlul mondial se decide în ultima cursă din sezon

Publicat acum 33 minute

Cu o bătălie în trei pentru titlu, cursa trebuie să decurgă diferit pentru fiecare dintre piloţi, pentru a-şi asigura titlul de Campion Mondial.

Lando Norris, cu 408 puncte, iese campion mondial dacă:

încheie cursa pe podium;

ocupă P4 (N.r. - Poziţia 4) sau P5, dar Verstappen nu câştigă;

încheie în P6 sau P7, dar nici Piastri şi nici Verstappen nu câştigă;

ocupă P9, iar Verstappen nu se află pe podium şi Piastri nu câştigă;

termină în P10 sau mai jos, dar Verstappen nu se află pe podium, iar Piastri nu încheie cursa mai sus de P3.

Verstappen, cu 396 de puncte, poate fi campion mondial dacă:

va câştiga cursa, dar Norris nu este pe podium;

termină în P2, iar Norris nu se află la finalul cursei mai sus de P8, dar nici Piastri nu câştigă;

încheie în P3, dar Norris este pe P9 sau mai jos, iar Piastri nu câştigă.

Piastri, cu 392 de puncte, câştigă titlul mondial dacă:

el câştigă cursa, iar Norris nu se află în primele cinci locuri;

termină în P2, dar Norris este pe P10 sau mai jos şi Verstappen nu se află pe podium.

Într-un scenariu improbabil ca Norris şi Verstappen să încheie la egalitate de puncte, numărul victoriilor fiecăruia în cursele din acest sezon va decide titlul la numărătoarea inversă.

Din moment ce ambii piloţi au câte şapte victorii, iar o egalitate de puncte ar fi posibilă dacă niciunul dintre ei nu câştigă, numărătoarea inversă se va duce până la totalitatea curselor încheiate pe locul secund în toate cele 24 de mari premii, iar într-un astfel de scenariu Norris va câştiga titlul.

Verstappen şi Piastri nu pot încheia la egalitate de puncte în fruntea clasamentului, ţinând cont de avantajul clar al lui Norris.