Formula 1: Abu Dhabi va decide campionul mondial din 2025. Piastri, Norris şi Verstappen, "bară la bară". Nu s-a mai întâmplat din 2021

Duminică, de la ora 15:00, va avea loc Marele Premiu din Abu Dhabi, pe Antena 1 și pe AntenaPLAY. Colaj Foto: Getty Images

Formula 1 se îndreaptă de pe Lusail către Yas Marina pentru Marele Premiu din Abu Dhabi în acest weekend, marcând astfel ultima etapă din sezonul 2025. Abu Dhabi va fi lupta decisivă pentru titlul mondial la piloţi, între Verstappen, Piastri şi Norris. Ultima oară cânt titlul a fost decis în Abu Dhabi a fost în 2021, când Lewis Hamilton şi Max Verstappen se aflau la egalitate de puncte, ambii piloţi având 369.5 puncte înaintea ultimului Grand Prix, aminteşte SkySports.

F1: Titlul mondial se decide în Abu Dhabi. Nu s-a mai întâmplat asta din 2021, când Verstappen l-a depăşit pe Hamilton în ultimul tur

Sâmbătă, de la 16:00, va avea loc sesiunea de calificări pentru Marele Premiu din Abu Dhabi, pe Antena 3 CNN și pe AntenaPLAY.

Duminică, de la ora 15:00, va avea loc Marele Premiu din Abu Dhabi, pe Antena 1 și pe AntenaPLAY.

După 23 de runde pline de acțiune, totul se rezumă la Abu Dhabi. Trei piloți, cu șapte victorii fiecare în 2025, se luptă pentru titlul mondial. Doar unul dintre ei va pleca de la Abu Dhabi cu titlul de "Campionat Mondial" la activ.

Va fi Lando Norris sau Oscar Piastri campion pentru prima dată? Sau poate Max Verstappen să realizeze cea mai remarcabilă revenire și să câștige cinci titluri consecutive?

Verstappen vine în formă, câștigând cinci din ultimele opt Mari Premii și reducând un deficit de 104 puncte după Zandvoort la doar 12, lăudându-se totodată și cu patru din ultimele cinci victorii pe circuitul Yas Marina.

Norris și McLaren au câștigat aici anul trecut, iar britanicul știe că, terminând pe podium în acest weekend, nici Verstappen, nici Piastri nu pot face nimic pentru a-l împiedica să câștige titlul.

Ultima oară când titlul s-a decis în Abu Dhabi

Lewis Hamilton și Max Verstappen au avut o relație respectuoasă până în 2021, cei doi fiind rareori "bară la bară". Totuşi, sezonul 2021 a schimbat tot.

Rivalitatea dintre Hamilton, care țintea spre un al optulea campionat record, și tânărul superstar Verstappen a dus la accidente majore pe Silverstone și Monza, iar tensiunea a crescut între Mercedes și Red Bull și șefii echipelor, Toto Wolff și Christian Horner, ambii considerând că pilotul lor principal era tratat nedrept de către FIA ​​și directorul de cursă al F1, Michael Masi.

Verstappen și-a asigurat pole position-ul în fața lui Hamilton pentru ultima cursă a sezonului, la Abu Dhabi, având totodată un avantaj față de pilotul britanic la startul mult așteptat de duminică, plecând pe pneuri moi.

Hamilton a fost însă cel care a condus în primul viraj, supraviețuind apoi primului punct critic, după ce Verstappen a încercat să depăşească prin interiorul virajului șase. Red Bull avea nevoie de un miracol.

Cu opt tururi înainte de final, pilotul Williams, Nicholas Latifi, s-a izbit de perete în turul 50 din 58, în timp ce îl urmărea pe Mick Schumacher. A fost scos pe circuit Safety Car-ul, dar momentul incidentului i-a lăsat pe cei de la Mercedes cu o decizie strategică aproape imposibilă: să-l pună pe Hamilton pe pneuri noi și să spere că Grand Prix-ul se va termina sub Safety Car, sau să nu-l oprească pe Hamilton, să păstreze conducerea, dar să riște, cursa să se reia, iar Verstappen să-l vâneze cu pneuri noi.

Necrezând că ar putea fi reluată la timp din cauza regulamentului privind reluările și mașinile cu cinci tururi în parcurs, Mercedes a optat pentru a doua variantă. Red Bull, așa cum era de așteptat, a făcut opusul. Cursa a fost totuşi reluată.

Hamilton, forțat să se confrunte cu Verstappen în ultimul tur, dar cu pneuri dure mult mai vechi în comparație cu noile pneuri moi ale lui Verstappen, a încercat să se apere, dar a fost depășit în interiorul virajului cinci.

Verstappen a trecut linia de sosire ca un campion.

Iată tot ce trebuie să ştii înainte de Marele Premiu din Abu Dhabi.

Statistici vitale

Primul Mare Premiu a avut loc în 2009

Lungimea pistei este de 5,281 km

Recordul pe tur a fost stabilit de Kevin Magnussen în 2024, fiind cronometrat în monopostul Haas cu 1:25.637

Cele mai multe pole position-uri şi victorii le are Lewis Hamilton (5)

Sebastian Vettel, Nico Rosberg și Max Verstappen și-au asigurat primele titluri mondiale de F1 la Abu Dhabi

Distanţa până la punctul de frânare din virajul 1 este de 194 de metri

În 2024, un număr total de 96 de depăşiri au fost finalizate

Probabilitatea apariţiei unui Safety Car este de 38%, în timp ce p robabilitatea apariției unui Virtual Safety Car este de 50%

Timpul pierdut la boxe este de aproximativ 21 secunde

Ce spun experţii

Jolyon Palmer, fost pilot Renault F1 şi analist sportiv, spune că circuitul este "mai rapid şi mult mai bun pentru curse", datorită îmbunătăţirilor aduse.

"Circuitul a fost îmbunătățit, deoarece era destul de complicat înainte, dar au scăpat de șicanele instabile care sunt acum virajele 5 și 9. Prin urmare, este un circuit mult mai rapid și mai bun pentru curse. Există oportunități bune de depășire la frânarea din virajul 6 și la ieșirea spre virajul 9.

Triplul viraj la dreapta din apropierea liniei start/sosire este cea mai dificilă parte. Frânezi "orbeşte" în virajul 12, așa că e ușor să greșești. A fost lărgit, dar virajul 13 este în continuare dificil și este important să te poziţionezi corect.

Ultimul sector este cel mai puțin plăcut de condus din multe puncte de vedere, dar este locul unde poți câștiga sau pierde o cantitate enormă de timp. Fiind ultima cursă a sezonului, este întotdeauna o senzație plăcută per total", a spus el.

Ultimii cinci piloţi care au plecat din pole position la Marele Premiu din Abu Dhabi

2024 – Lando Norris (McLaren)

2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Max Verstappen (Red Bull)

2021 – Max Verstappen (Red Bull)

2020 – Max Verstappen (Red Bull)

Ultimii cinci piloţi care au câştigat Marele Premiu din Abu Dhabi

2024 – Lando Norris (McLaren)

2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Max Verstappen (Red Bull)

2021 – Max Verstappen (Red Bull)

2020 – Max Verstappen (Red Bull)

Anvelope și strategie

Pirelli spune, în previzualizarea dinaintea weekendului, că "s-ar putea construi o strategie şi în jurul anvelopei soft" (N.r. - moale).

"Din punct de vedere istoric, Yas Marina prezintă granulație pe anvelope, dar de anul trecut acest fenomen pare a fi relativ limitat. Rezistența mai mare a anvelopelor actuale ar putea să o reducă într-o asemenea măsură încât chiar și cea moale, folosită de obicei doar în calificări, ar putea fi o anvelopă în jurul căreia să se construiască o strategie de cursă.

Pe această pistă, degradarea este de natură termică și se observă, în general, pe roțile din spate din cauza cerinței de tracțiune, în special în sectorul final al pistei. Anul trecut, la Yas Marina, 19 piloți au montat pneurile medii pentru start, singura excepție fiind Lewis Hamilton, care a ales pneurile dure.

O singură oprire a fost cea mai rapidă strategie, folosind pneurile dure pentru a doua tură. Dintre primii 10 clasați, doar Fernando Alonso a intrat de două ori la boxe. Doar un pilot a folosit pneurile moi cu unicul scop de a stabili cel mai rapid tur în cursă.

Graining-ul și degradarea au fost atât limitate, așa că, chiar și cei care au oprit înainte de jumătatea cursei au reușit să parcurgă doar două ture fără dificultăți", a transmis Pirelli.

Moment emblematic De-a lungul anilor, au avut loc o mulțime de bătălii palpitante și weekenduri decisive în Abu Dhabi, ceea ce înseamnă că nu există lipsă de opțiuni din care să alegi. Totuși, având în vedere tot ce se pune în joc în acest weekend, pare potrivit să reamintim confruntarea din 2010, când Sebastian Vettel, Mark Webber, Fernando Alonso și Lewis Hamilton au sosit, toţi, cu șanse la gloria titlului. A urmat o întâlnire tensionată și dramatică în care Vettel, aflat la aproximativ 15 puncte în spatele conducerii titlului înainte de cursă, a realizat o revenire incredibilă și s-a impus în fața lui Hamilton.