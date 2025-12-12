Mohammed Ben Sulayem a fost reales preşedintele FIA: "Am depășit multe obstacole, dar azi suntem mai puternici ca niciodată"

Președintele Federației Internaționale de Automobilism (FIA), Mohammed Ben Sulayem. Foto: Getty Images

Președintele Federației Internaționale de Automobilism (FIA), Mohammed Ben Sulayem, a fost ales pentru al doilea mandat de patru ani în funcție, vineri, la Adunarea Generală de la Tașkent, la care a candidat fără a avea un rival, transmit agențiile internaționale de presă, potrivit Agerpres.



Fostul pilot de raliuri din Emiratele Arabe Unite, în vârstă de 64 de ani, le-a mulțumit membrilor FIA care l-au votat ''în număr mare'' și pentru faptul că și-au pus încrederea în el ''încă o dată''.



''Am depășit multe obstacole, dar azi, aici, împreună, suntem mai puternici ca niciodată'', a subliniat Ben Sulayem.



Sub conducerea sa, FIA, care gestionează Campionatul Mondial de Formula 1, Campionatul Mondial de Raliuri (WRC) sau Campionatul Mondial de Anduranță (WEC), a ajuns de la un deficit de 24 de milioane de euro în 2021, la un profit de 4,7 milioane în 2024.



Americanul Tim Mayer, care a încercat să își depună candidatura pentru această funcție în octombrie, dar nu a reușit, a acuzat faptul că statutele FIA au împiedicat pe oricine să candideze împotriva lui Ben Sulayem. În mai, se specula faptul că şi Carlos Sainz Senior, tatăl pilotului de la Williams, ar putea candida.



Pilotul și antreprenorul elvețian Laura Villars, care de asemenea dorea să candideze pentru conducerea FIA, a contestat în justiție sistemul electoral al forului, însă un tribunal parizian a decis că alegerile pot avea loc.



Echipa sa juridică a precizat că legalitatea alegerilor ''poate fi revizuită, contestată sau anulată'', cu prilejul unei audieri programate pentru luna februarie



Mayer și Villars nu au putut depune o listă cu potențiali vicepreședinți dintr-o listă oficială de 29 de nume până la termenul limită de 24 octombrie. Fiecare candidat trebuie să nominalizeze o persoană din fiecare regiune FIA, dar din America de Sud figura un singur nume, brazilianca Fabiana Ecclestone, care este căsătorită cu Bernie Ecclestone, fostul conducător al Formulei 1, iar aceasta făcea parte din echipa lui Ben Sulayem.



Ben Sulayem i-a succedat în funcție în 2021 francezului Jean Todt.

Ben Sulayem a avut un mandat controversat în fruntea organismului de conducere din motorsport. El a fost implicat într-o dispută cu numeroşi piloţi din diferite categorii privind decizia sa de introduce amenzi şi pedepse mai dure pentru injurii sau alte abateri similare. În aprilie, directorul Asociaţiei Piloţilor de Grand Prix, George Russell, i-a cerut preşedintelui Ben Sulayem să aducă unele completări suplimentare la declaraţia în care preşedintele FIA a spus că ia în considerare actualizarea regulilor de conduită.



Septuplul campion mondial, Lewis Hamilton, a insistat asupra faptului că piloţii trebuie să aibă un loc reprezentativ la masa discuţiilor în ceea ce priveşte conducerea acestui sport.