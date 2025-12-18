Formula 1: Max Verstappen renunţă la numărul 33, pe care l-a folosit şase ani. Va pilota cu cel al fostului său coleg Daniel Ricciardo

Atât FIA, cât și Ricciardo, i-au dat permisiunea lui Verstappen să reintroducă numărul pe grila de start din 2026. Foto: Getty Images

Max Verstappen a anunţat că, în sezonul 2026, va renunţa la numărul 33, pe care l-a folosit timp de şase ani înainte să devină campion mondial de patru ori la rând. Astfel, după ce Lando Norris va prelua numărul 1 (N.r. - numărul 1 este rezervat campionului mondial, dar nu este obligatoriu să-l folosească), Verstappen va pilota sub numărul 3, folosit de fostul său coleg, Daniel Ricciardo, scrie Formula 1.

Încă de la debutul său cu Toro Rosso în 2015, Verstappen a concurat sub numărul 33, dar a trecut la numărul 1 când a câştigat titlul în 2021, începând o serie de patru campionate mondiale consecutive. Lando Norris a pus capăt acestei serii, asigurându-şi primul titlu ca pilot McLaren.

În loc să revină la numărul său anterior, 33, olandezul va purta numărul folosit anterior de fostul său coechipier, Daniel Ricciardo. Cei doi au concurat la Red Bull din 2016 până în 2018, dar Verstappen a explicat că schimbarea la numărul 3 a fost un vis al său de-a lungul carierei.

Locked in for 2026. pic.twitter.com/VGWFFpQEpj — Max Verstappen (@VerstappenCOM) December 18, 2025

"Nu va fi numărul 33. Numărul meu preferat a fost întotdeauna 3, în afară de numărul 1. Acum putem schimba, așa că va fi numărul 3", a spus el, într-un interviu acordat Viaplay.

"Numărul 33 a fost întotdeauna potrivit, dar pur și simplu prefer un 3 mai mult decât doi (N.r. - doi de trei). Întotdeauna am spus că reprezintă noroc dublu, dar eu am avut deja norocul meu în Formula 1", a adăugat el.

De asemenea, s-a confirmat că atât FIA, cât și Ricciardo, care s-a retras în 2024 după un ultim sezon dezamăgitor cu RB, i-au dat permisiunea lui Verstappen să reintroducă numărul pe grila de start din 2026.