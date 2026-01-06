Formula 1: Numerele piloţilor pentru sezonul 2026. Cum sunt alese şi la ce ajută, pe lângă recunoaşterea pe pistă

Lewis Hamilton a devenit sinonim cu numărul său, 44. Foto: Getty Images

Sezonul 2026 de Formula 1 se apropie rapid, iar toți cei 22 de piloți şi-au confirmat numerele sub care vor pilota anul acesta. Deși majoritatea grilei de start rămâne neschimbată, vor exista câteva numere "veterane" care revin. Totuşi, numerele nu sunt doar o modalitate de a diferenţa piloţii, ci au şi legătură cu brandingul personal, scrie Formula 1.

În urmă cu câțiva ani, numerele de cursă ale piloților în F1 erau atribuite pe baza clasamentului fiecărei echipe în campionatul din anul precedent. Cu toate acestea, în 2014, sistemul a fost modificat, piloții putând apoi să-şi aleagă un număr care să-i însoțească pe tot parcursul carierei lor în F1.

Această regulă a fost introdusă pentru a contribui la creșterea imaginii de branding a piloților, precum și pentru a permite fanilor să își identifice piloții preferați pe parcursul mai multor sezoane, indiferent de echipa pentru care ar concura. A funcţionat.

De exemplu, Lewis Hamilton a devenit sinonim cu numărul său, 44, pe care l-a folosit și în karting. În 2021, Hamilton a fondat "Mission 44", o organizație caritabilă care pledează pentru o mai mare reprezentare, diversitate și incluziune în motorsport.

Cum își aleg piloţii numerele

Piloții de F1 au voie să aleagă un număr între 2 și 99, care rămâne al lor pe toată durata carierei lor în acest sport. Dacă părăsesc sportul din orice motiv, fie că este vorba de retragere sau orice alt motiv, atunci numerele lor vor fi rezervate pentru două sezoane, împiedicând orice nou-veniți din acea perioadă să îl aleagă.

Numărul 1 este rezervat campionului mondial, deși piloții nu sunt obligați să-l folosească. Câștigătorul titlului de anul trecut, Lando Norris, a ales să-l folosească pentru 2026, în timp ce Max Verstappen trece la numărul 3, în loc de cel 33 cu care concura anterior.

Motivele pentru care piloții își aleg numerele pot fi absolut orice. De exemplu, Charles Leclerc pilotează cu numărul 16 pentru că, inițial, voia numărul șapte sau 10, dar ambele au fost luate.

"În cele din urmă am ajuns la numărul 16, pentru că unu plus șase face șapte, iar eu sunt născut pe 16 octombrie", a spus monegascul despre alegerea sa.

Pentru dublul campion mondial și actualul pilot Aston Martin, Fernando Alonso, numărul său 14 păstrează amintiri speciale.

"Când aveam 14 ani, pe 14 iulie, și cu numărul 14 de karting, eram campion mondial. Din acel moment nu am mai avut nicio îndoială că 14 este numărul meu", a spus el.

Lista completă a numerelor de piloți pentru grila de F1 din 2026

Pierre Gasly - 10 (Fostul număr al lui Kamui Kobayashi)

Franco Colapinto - 43

Fernando Alonso - 14

Lance Stroll - 18

Gabriel Bortoleto - 5 (Fostul număr al lui Sebastian Vettel)

Nico Hulkenberc - 27

Sergio Perez - 11

Valtteri Bottas - 77

Charles Leclerc - 16

Lewis Hamilton - 44

Esteban Ocon - 31

Oliver Bearman - 87

Lando Norris - 1 (Numărul campionului)

Oscar Piastri - 81

Kimi Antonelli - 12 (Fostul număr al lui Felipe Nasr)

George Russell - 63

Liam Lawson - 30 (Fostul număr al lui Jolyon Palmer)

Arvid Lindblad - 41

Max Verstappen - 3 (Fostul număr al lui Daniel Ricciardo

Isack Hadjar - 6 (Fostul număr al piloţilor Nico Rosberg şi Nicholas Latifi)

Alex Albon - 23

Carlos Sainz - 55