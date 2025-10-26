Formula 1: Cum a transformat Sergio "Checo" Perez Marele Premiu al Mexicului într-o sărbătoare națională

"Nu pot renunța. Dacă mă întorc în Mexic, nu mă voi mai întoarce niciodată. Poate că merită să dau totul, să lupt pentru asta și să încerc să reușesc", îşi spunea el. Foto: Getty Images

La un deceniu de la revenirea sa în calendar, Marele Premiu al Mexicului va arăta aproape la fel ca atunci: fanfare de mariachi, steaguri şi zgomotul de pe Foro Sol. Dar există o mare diferență de data aceasta. Pentru prima dată de la gloriosa sa revenire din 2015, Sergio "Checo" Perez nu va fi pe grila de start. Totuși, prezența sa se va simți, cu siguranță, peste tot. Pe străzile unde picturile murale cu perioada sa la Red Bull încă strălucesc puternic, în tribunele care îi poartă numărul și steagurile mexicane, în inimile miilor de oameni care au făcut din Marele Premiu al Mexicului weekend-ul rămâne ceea ce a fost: o celebrare a acestui pilot special şi a mândriei naționale, scrie Formula 1.

Pentru prima dată în 10 ani, mașina cu numărul 11 nu va fi prezentă pe grila de start în acest weekend de la Autodromo Hermanos Rodriguez. După ce s-a despărțit de Red Bull la sfârșitul anului 2024, anul acesta Checo se va afla în afara curselor, urmărind competiția de pe margine. Totuși, fanii de acasă nu trebuie să-și facă griji. Pauza sa va fi scurtă, deoarece Perez urmează să revină sezonul viitor cu noua echipă Cadillac, într-un nou capitol interesant atât pentru echipă, cât și pentru pilot, dar și pentru motorsportul mexican.

Din Guadalajara către întreaga lume

Pentru a înţelege de ce Sergio Perez înseamnă atât de mult pentru fanii mexicani ai motorsportului, trebuie să ne întoarcem acolo unde a început totul — Guadalajara, în vestul Mexicului. Acolo, pe un circuit local de karting, "Checo", în vârstă de șase ani, s-a urcat pentru prima dată într-un kart construit pentru piloți de două ori mai în vârstă decât el. În curse, era adesea cel mai tânăr din clasa sa, dar niciodată cel mai lent — așa că și-a dezvoltat rapid un talent util pentru depășiri.

Pe la mijlocul adolescenței, talentul și ambițiile lui Perez depășiseră limitele țării sale natale. La doar 14 ani, a părăsit Mexicul pentru Europa, pentru a concura în Formula BMW în Germania — singur și departe de familie și de orice sentiment de familiaritate.

Sergio "Checo" Perez. Foto: Getty Images

"Nu, nu pot renunța. Dacă mă întorc în Mexic, nu mă voi mai întoarce niciodată. Poate că merită să dau totul, să lupt pentru asta și să încerc să reușesc", îşi spunea el.

Această determinare l-a susținut în cele mai grele zile de început și, din fericire, a rezistat.

Acele dificultăți l-au călit în mod evident. În decurs de un deceniu, avea să devină primul mexican din ultimii 30 de ani care ajungea în Formula 1, călcând pe urmele legendelor Pedro și Ricardo Rodriguez, ale căror nume încă răsună pe Autodromul Hermanos Rodriguez în fiecare weekend de cursă.

Cursa care a devenit o întoarcere acasă

Când F1 s-a întors în Mexic în 2015, evenimentul s-a impus rapid ca unul dintre cele mai colorate și pasionate din calendar. Recepția pe care o primea Perez în fiecare an din partea publicului local care îl adora era suficientă. Dar când s-a alăturat echipei Red Bull în 2021, evenimentul a evoluat în ceva și mai profund.

Pentru prima dată, un pilot mexican avea o mașină capabilă să câștige acasă. Fanii știau asta, iar energia din interiorul Autodromului reflecta acest lucru. Zgomotul, deja formidabil, a atins un nivel cu totul nou.

În acel an, Checo a urcat pe podium după ce a terminat pe locul 3, primul pilot mexican care a reușit vreodată acest lucru acasă, iar priveliștea a fost de neuitat. Stătea înfășurat în steag, în timp ce ploua cu confetti, iar mulțimea de pe stadionul Foro Sol îi cânta numele la unison — un moment de pură emoție.

"Îi am pe aproape toți cei care au fost alături de mine din prima zi acolo sus. Este o zi foarte specială pentru familia mea, pentru țara mea, pentru toți fanii și, de asemenea, pentru echipă", spunea el după cursă.

Sunetul unei națiuni întregi

Orice pilot întrebat "cum e în Mexico City" vor menționa același lucru: zgomotul. Secțiunea stadionului Foro Sol din circuit — unde pista șerpuiește printr-o veche arenă de baseball — a devenit unul dintre cele mai bune puncte de belvedere ale acestui sport.

Acolo, emoția mulțimii ia o formă mai degrabă fizică. Fanii cântă, dansează, flutură steaguri și ridică bannere în fiecare colț al stadionului. Și când a apărut mașina lui Checo, sunetul a atins un cu totul alt nivel. Perez a recunoscut însuși că atunci când trece prin secțiunea stadionului la cursa de casă, "poate simți energia fanilor... chiar puteam auzi mulțimea" — o performanță uimitoare, având în vedere zgomotul copleșitor al motoarelor V6.

Presiunea de acasă

Desigur, devotamentul absolut al publicului aduce presiune. Fiecare tur, fiecare oprire la boxe, fiecare decizie strategică este amplificată atunci când concurezi în fața, și pentru, națiunea ta. Pentru Checo, miza a fost întotdeauna cea mai mare atunci când concurează în Mexic.

Ultimele sezoane au adus provocări. Competiţia alături de cvadruplul campion mondial Max Verstappen a însemnat comparații și analize constante, ceea ce a amplificat doar caruselul emoțional al concurenței pe teren propriu. Reflectând la Marele Premiu al Mexicului din 2023, unde s-a retras prematur după o coliziune în primul tur, Perez a recunoscut că "am avut niște momente cu adevărat triste în cariera mea, dar cu siguranță această cursă este cea mai tristă, din cauza rezultatului final".

Totuşi, chiar și în momentele dificile, sprijinul neclintit al fanilor pentru pilotul lor rămâne. Indiferent dacă Perez termină primul sau se confruntă cu eșecuri, aclamațiile rămân la fel de puternice ca întotdeauna.

Checo și Marele Premiu al Mexicului: O moștenire comună

Puține relații în Formula 1 surprind spiritul unei națiuni precum Sergio Perez și Marele Premiu al Mexicului. Împreună, au reaprins relația țării cu motorsportul, transformând ceea ce era văzut odinioară ca o pasiune de nișă într-o oportunitate de celebrare națională și de prezentare a talentelor latino-americane.

De la revenirea sa în calendar, acum un deceniu, Autodromo Hermanos Rodríguez a devenit o platformă pentru talentele mexicane în ascensiune în motorsport. Pe parcursul weekendului Marelui Premiu, circuitul prinde viață cu curse de susținere din Campionatul Formula 4 NACAM, TCR Mexico și GTM Super Copa, fiecare plină de tineri piloți care își urmăresc propriile vise de a ajunge în vârf.

Pentru mulți dintre acești tineri, Checo este reperul — pilotul care a demonstrat că un copil din Guadalajara poate cuceri lumea și câștiga (de șase ori). Au crescut urmărindu-l, încurajându-l la suișuri și coborâșuri, iar acum concurează pe același circuit, alimentați, fără îndoială, de aceeași convingere care l-a purtat de la kartinguri, când era copil, până în F1.

Impactul lor a fost observat la nivel local, unde în ultimii ani motorsportul a crescut în popularitate în Mexic. Circuitele locale sunt mai aglomerate, cluburile de fani sunt înfloritoare, iar "Checo" a devenit un nume cunoscut mult dincolo de cercurile F1. Weekendurile curselor au devenit, de asemenea, evenimente comunitare, familiile, școlile și afacerile locale îmbrățișând cultura motorsportului.

În multe privințe, Checo și naţiunea sa au crescut împreună. Fiecare l-a ajutat pe celălalt, arătând cum sportul poate reflecta sufletul unei țări. Și, deși va urmări cursa de pe margine anul acesta, această legătură nu va face decât să se întărească.

Când se va întoarce pe grila de start în 2026 cu echipa Cadillac, puține momente vor fi mai magice decât să-l vezi pe eroul Mexicului înapoi acolo unde îi este locul — și va fi din nou aclamat de publicul său adorator, care nu a încetat niciodată să creadă în el.