Weekend cu vreme extremă: Jumătate de țară intră sub cod galben de ger. Va ninge puternic în multe zone, inclusiv în București

Jumătate de țară intră sub cod galben de ger. Va ninge puternic în multe zone, inclusiv în București. Foto: Hepta

Administrația Națională de Meteorologie avertizează că, din noaptea de sâmbătă spre duminică și până pe 13 ianuarie, România va fi afectată de un val de frig accentuat. Temperaturile maxime vor coborî până la -11 grade și vor ajunge cel mult la 0 grade, iar nopțile vor fi geroase, cu minime cuprinse între -15 și -6 grade. În noaptea de sâmbătă spre duminică sunt așteptate ninsori, iar în sudul și sud-estul țării se va depune un strat de zăpadă de 5 până la 15 centimetri. Totodată, de sâmbătă noaptea, peste jumătate din teritoriu intră sub incidența unui cod galben de ger.

Coduri galbene de ger și ninsori

ANM a emis o atenţionare Cod galben de ger, valabilă sâmbătă în nordul Moldovei, unde se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute, în jurul valorii de -10 grade.

De sâmbătă seara, Codul galben de extinde în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova şi la munte, unde, până pe data de 12 ianuarie, vremea va deveni deosebit de rece, local geroasă îndeosebi în timpul nopţilor şi dimineţilor. Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra între -10 şi -2 grade, cu ger persistent şi peste zi, izolat în nord şi centru, iar temperaturile minime se vor situa între -15 şi -6 grade.

De sâmbătă seara, ora 20:00, în județele Constanța și Tulcea, jumătatea estică a județului Ialomița și în sudul județelor Călărași, Giurgiu, Teleorman și Olt vor fi precipitații însemnate cantitativ (15...20 l/mp), predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă de 10...15 cm. În Dobrogea și în sud-estul Munteniei vântul va avea intensificări cu viteze de 50...60 km/h, iar pe litoral rafalele vor atinge 70 km/h, temporar va fi viscol și vizibilitate redusă sub 100 m.

Informare meteo de vreme rea: ger, ninsori și strat de zăpadă consistent

Sâmbătă (10 ianuarie), vremea va fi deosebit de rece în jumătatea de nord a țării, unde vor fi temperaturi maxime preponderent negative cuprinse între -9 și 0 grade, iar în nordul Moldovei gerul va persista și vor fi valori termice în jurul a -10 grade.

Începând de sâmbătă noapte și până marți (13 ianuarie) vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, local geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, precum și la munte și pe arii restrânse în rest. Vor fi temperaturi maxime în general între -11 și 0 grade, cu ger persistent și ziua, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime se vor situa între -15 și -6 grade.

Sâmbătă și duminică (10 și 11 ianuarie) temporar vor fi precipitații pe arii relativ extinse în sud și sud-est și local în rest. Mai ales în noaptea de sâmbătă spre duminică vor fi ninsori și se va depune strat de zăpadă în general de 5...15 cm (echivalent în apă de 10...15 l/mp) în extremitatea de sud și sud-est a țării.

Sâmbătă, vântul va avea intensificări temporare în Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei și în sudul Moldovei, iar duminică în special în sud-vest și la munte. Vor fi viteze în general de 40…50 km/h în zonele joase și de 60…70 km/h la altitudini mari, astfel că ninsoarea va fi temporar viscolită, iar vizibilitatea scăzută.

Potrivit ANM, până pe 15 ianuarie vremea va continua să fie deosebit de rece în nordul, centrul și estul teritoriului, geroasă în timpul nopților și dimineților.

Ninsori la Bucureşti, sâmbătă noaptea. De duminică, vremea devine deosebit de rece

Meteorologii anunţă precipitaţii mai ales sub formă de ninsoare în Capitală sâmbătă noaptea, urmând să se depună strat de zăpadă în jurul a 5 cm.

Potrivit prognozei speciale pentru Capitală, publicate de Administraţia Naţională de Meteorologie, temperatura maximă va fi de 4...5 grade, iar cea minimă de -5...-4 grade.

Duminică, vremea va deveni deosebit de rece în Bucureşti, cerul va fi noros, va ninge şi se va depune strat de zăpadă de 2...4 cm. Vântul va sufla slab până la moderat, maxima termică va fi de -4...-3 grade, iar minima de -6...-5 grade.

Luni, vremea se va menţine deosebit de rece. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -1 grad, iar cea minimă va fi de -10...-8 grade.