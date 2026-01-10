Incendiu la un spital din Arad. Intervenție de urgență a pompierilor

Incendiu la un spital din Arad. Foto: IGSU

Un incendiu a izbucnit sâmbătă, la prânz, la un spital privat din Arad. Pompierii intervin în acest moment acolo.

A fost panică la un spital privat din cartierul Micălaca, după ce personalul a observat degajări de fum.

La fața locului au ajuns două autospeciale ale pompierilor cu scară, dar și transport victime multiple.

Pompierii au stabilit că este vorba de un scurt circuit la panoul exterior de electricitate. Cu toate acestea, echipele de intervenție au verificat toate saloanele, nu s-a impus evacuarea pacienților.

A fost anunțată compania de electricitate pentru verificări suplimentare.

Străzile lăturalnice din jurul spitalului au fost blocate pentru ca echipele de intervenție să își poată face treaba.