Formula 1: Audi a pornit, în premieră, monopostul R26. Mattia Binotto: "Este rezultatul tangibil al ambiției și al muncii"

Audi a pornit cu succes, pentru prima dată, monopostul pentru 2026. Foto: F1 / Instagram

Audi a pornit cu succes, pentru prima dată, monopostul pentru 2026, marcând un moment important în drumul spre grila de start, în timp ce producătorul se pregătește pentru debutul său după preluarea fostei echipe Kick Sauber. Pornirea, care a avut loc la fabrica echipei din Hinwil, a fost prima dată când unitatea de putere Audi a fost pusă în funcțiune în timp ce era instalată în șasiu, scrie Formula 1.

Audi a descris acest moment ca fiind produsul unei colaborări între divizia lor de sisteme de propulsie din Neuburg, Germania, alături de echipa de șasiu din Hinwil, Elveția, și noul Centru Tehnic din Bicester, Marea Britanie. Această etapă importantă semnalează și cel mai recent pas în pregătirile echipei pentru 2026, un sezon în care va intra în vigoare un val de noi reglementări tehnice.

"Pentru Audi, intrarea în Formula 1 este o parte esențială a reînnoirii continue a mărcii noastre. Această etapă importantă este o demonstrație clară a ambiției noastre. Este rezultatul unei munci în echipă fără probleme și al unei căutări neobosite a excelenței, care va servi drept exemplu călăuzitor pentru întreaga organizație Audi. Acest proiect este un catalizator pentru schimbare, promovând mândria, identitatea și entuziasmul.

› Vezi galeria foto ‹

Odată cu pornirea, munca asiduă a echipelor din Hinwil, Neuburg și Bicester prinde cu adevărat viață, marcând începutul unui nou capitol interesant în istoria motorsportului Audi", a spus Gernot Dollner, CEO Audi și președinte al consiliului de administrație al Audi Motorsport AG.

Mattia Binotto, șeful proiectului Audi F1, a adăugat că "o pornire este întotdeauna un moment special, dar acesta marchează un nou început. Este rezultatul tangibil al ambiției noastre colective și al muncii dedicate a echipelor noastre din Neuburg și Hinwil".

"Faptul că vedem totul cum se îmbină pentru prima dată dă întregului proiect o energie incredibilă. Am construit o fundație solidă pentru ceea ce va fi o călătorie lungă, definită de dorința noastră neobosită de a ne îmbunătăți", a spus Binotto.

Jonathan Wheatley, directorul echipei Audi Revolut F1, a declarat, de asemenea, că "această pornire reușită este o etapă importantă care validează calitatea muncii și a colaborării între toate departamentele".

"Învigorează întreaga echipă și oferă o direcție clară pe măsură ce ne pregătim pentru următoarele faze de dezvoltare, inclusiv momentul în care aducem pentru prima dată mașina pe pistă. Această realizare aduce în prim-plan prima noastră cursă de la Melbourne și vom construi pe această fundație ca o echipă unită", a subliniat el.

Audi va găzdui evenimentul său global de lansare la Berlin pe 20 ianuarie, unde va fi prezentat monopostul, înainte ca echipa să se alăture restului plutonului pentru un test privat de pre-sezon pe Circuitul Barcelona-Catalunya, în perioada 26-30 ianuarie.