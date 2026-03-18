Focar epidemic de meningită în Anglia: Sunt deja zeci de cazuri, doi tineri au murit. „Amploarea răspândirii bolii este fără precedent”

Este focar epidemic de meningită la Canterbury, în Anglia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Numărul cazurilor de meningită semnalate în urma unei epidemii legate de o discotecă şi o universitate din sud-estul Angliei a crescut miercuri la 20, dintre care două decese, în timp ce autorităţile sanitare şi premierul britanic Keir Starmer îndeamnă persoanele care au fost în acea discotecă să se prezinte la medic pentru a primi tratamentul preventiv cu antibiotice, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Ceea ce ne îngrijorează în focarul epidemic de la Canterbury este viteza şi amploarea răspândirii bolii - este fără precedent”, a declarat miercuri ministrul britanic al Sănătăţii, Wes Streeting.

„Situaţia evoluează rapid şi ar putea fi descoperite noi cazuri”, a avertizat agenţia sanitară britanică UKHSA.

Până în prezent toate persoanele infectate în acest focar sunt tineri. Majoritatea cazurilor au legătură directă cu discoteca Club Chemistry, frecventată de studenţii din Canterbury în perioada 5-7 martie, potrivit ministrului britanic al sănătăţii.

O elevă de 18 ani și un student de 21 de ani au murit de meningită

În total aproximativ 2.000 de persoane au vizitat localul în acele trei seri. Cele două persoane decedate sunt o elevă în vârstă de 18 ani în ultimul an de liceu şi un student în vârstă de 21 de ani de la Universitatea din Kent.

Conform ultimelor date publicate de UKHSA, 9 cazuri au fost confirmate prin teste de laborator şi se aşteaptă rezultatul testelor pentru alte 11 cazuri, numărul îmbolnăvirilor raportat până miercuri fiind de 20, faţă de 15 marţi.

Şase dintre aceste cazuri, inclusiv decesele, sunt confirmate ca infecţii meningococice aparţinând grupei B, infecţii rare, dar foarte grave.

Creşte în acest timp teama de răspândire a epidemiei dincolo de acel focar. Una dintre persoanele infectate s-a prezentat la un spital din Londra, dar agenţia britanică UKHSA susţine că respectiva persoană nu a avut contact cu populaţia locală din capitala britanică.

Ministerul Sănătăţii din Franţa a confirmat spitalizarea în stare stabilă a unei persoane din rândul studenţilor Universităţii din Kent.

Cum se tratează meningita

Mai rare decât meningitele virale, meningitele bacteriene pot fi rapid fatale atunci când nu sunt tratate şi, inclusiv cu tratament, au o rată ridicată a mortalităţii şi un risc semnificativ de sechele.

Antibioticele sunt „cel mai eficient tratament pentru limitarea răspândirii” epidemiei, a subliniat UKHSA. Peste 2.500 de doze de antibiotic au fost administrate studenţilor, contactelor apropiate şi persoanelor care au fost în discoteca de unde a pornit focarul epidemic.

Într-o intervenţie în parlamentul britanic, premierul Keir Starmer a îndemnat persoanele care au trecut prin acea discotecă să se prezinte la medic pentru a primi tratamentul preventiv cu antibiotice.

Având în vedere gravitatea focarului, va fi de asemenea lansat un program de vaccinare ţintit, începând cu studenţii care locuiesc în căminele studenţeşti din campusul Canterbury al Universităţii din Kent, urmând să fie contactaţi iniţial în acest scop circa 5.000 de studenţi.

Epidemia provoacă îngrijorare în rândul britanicilor, tot mai mulţi dorind să se vaccineze împotriva meningitei. Din cauza cererii foarte mari, lanţul de farmacii Boots a implementat un sistem de listă aşteptare pe website-ul său pentru achiziţia vaccinurilor.

În fiecare an cel puţin 350 de cazuri de meningită sunt raportate în Regatul Unit. Prin urmare, Ministerul britanic al Sănătăţii a avertizat că ar putea să apară de asemenea cazuri fără legătură cu focarul de la Canterbury, un astfel de caz fiind anunţat chiar miercuri, un bebeluş infectat cu meningită de tip B.