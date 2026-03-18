Pakistanul anunță că oprește „temporar” atacurile asupra Afganistanului. Decizia, luată înaintea sărbătorii musulmane Eid al-Fitr

Sistem de apărare pakistanez. Foto: Hepta

Pakistanul a anunțat, miercuri, că va opri temporar atacurile împotriva Afganistanului, spunând că decizia a fost luată înainte de sărbătoarea musulmană Eid al-Fitr, la cererea Arabiei Saudite, Qatarului și Turciei. Într-un comunicat, ministrul pakistanez al Informațiilor, Attaullah Tarar, a declarat că întreruperea atacurilor asupra „teroriștilor și a infrastructurii lor de sprijin” în Afganistanul vecin va intra în vigoare miercuri la miezul nopții și va rămâne în vigoare până luni la miezul nopții, scrie AP News.

„Pakistanul oferă acest gest cu bună-credință și în conformitate cu normele islamice”, a spus Tarar. Cu toate acestea, a spus el, „în cazul oricărui atac transfrontalier, atac cu drone sau orice incident terorist în Pakistan, operațiunile vor fi reluate imediat cu o intensitate reînnoită”.

Mai multe buldozere au săpat gropi într-un cimitir din capitala afgană înaintea unei înmormântări în masă, care a avut loc miercuri, pentru unele dintre victimele a unui atac aerian pakistanez care a lovit un spital de reabilitare pentru dependența de droguri din Kabul, la începutul acestei săptămâni.

Atacul a fost cel mai sângeros dintr-un conflict tot mai intens dintre cei doi vecini, aflat acum la a treia săptămână. Oficialii afgani au estimat 408 morți și 265 de răniți. Numărul victimelor nu a putut fi verificat independent.

Pakistanul respinge acuzația Afganistanului conform căreia a vizat Spitalul de Tratament al Dependențelor Omid, insistând că atacurile sale de luni din Kabul și estul Afganistanului au fost împotriva unor instalații militare. Pakistanul a respins afirmațiile afgane privind sutele de victime drept propagandă.

Într-un interviu acordat miercuri publicației Associated Press din Islamabad, ministrul pakistanez al Informațiilor, Attaullah Tarar, a declarat că Pakistanul „a vizat doar infrastructura teroristă”.

„Tocmai am atacat regimul taliban afgan, structurile lor militare, infrastructura lor teroristă și toate structurile care sprijină sau promovează teroriștii”, a spus Tarar.

Conflictul dintre Afganistan și Pakistan a fost martorul unor ciocniri transfrontaliere repetate, precum și al unor atacuri aeriene în interiorul Afganistanului, inclusiv mai multe în capitală, de la începutul său la sfârșitul lunii februarie, în ciuda apelurilor internaționale pentru un armistițiu.

Pakistanul acuză Afganistanul că oferă un refugiu sigur militanților care comit atacuri în interiorul Pakistanului, în special talibanilor pakistanezi. Gruparea este separată, dar strâns aliată cu talibanii afgani, care au preluat controlul asupra Afganistanului în 2021, în urma retragerii haotice a trupelor conduse de SUA. Kabul neagă acuzația.

Miercuri, a plouat ușor în timp ce ambulanțele se aliniau în fața cimitirului și începeau să descarce sicriele simple din lemn. Înmormântarea în masă a fost pentru victimele care proveneau din provincia Kabul și ale căror corpuri fuseseră deja identificate.

„Victimele din alte părți ale Afganistanului vor fi transportate în provinciile lor de origine pentru înmormântare”, au declarat autoritățile.

Spitalul Omid, cu o capacitate de 2.000 de paturi, a fost afectat luni, în jurul orei 21:00. Acesta fusese redenumit și extins ca dimensiuni în urmă cu aproximativ un an, pornind de la o unitate de tratament existentă anterior, ca parte a eforturilor guvernului taliban de a eradica o problemă semnificativă a dependenței de droguri din țară.

Vastele câmpuri de mac din Afganistan au fost sursa unei mari părți a heroinei la nivel mondial, iar acest lucru, combinat cu decenii de conflict și sărăcie generalizată, a alimentat dependența de droguri pe care actualii conducători ai țării au promis să o combată.

Locul, situat în apropierea aeroportului internațional din Kabul, este adiacent unei foste baze militare NATO, Camp Phoenix, unde forțele americane antrenau Armata Națională Afgană. Nu a fost imediat clar ce se afla acum la fața locului. Atacul a provocat un incendiu intens la spitale, imaginile de la televiziunea locală arătând echipe de salvare cercetând ruinele cu lanterne până luni noaptea, în timp ce pompierii se străduiau să stingă incendiul.

Tarar a declarat că atacurile Pakistanului „au fost foarte precise și au fost efectuate într-un depozit de muniții din Kabul, în urma cărora am văzut fum și flăcări”.

El a spus că pierderile ulterioare de vieți omenești, pe care nu le-a cuantificat, au avut loc „deoarece existau muniții, existau echipamente tehnice, existau arme în acel depozit”.

Marți dimineață, încă se scoteau cadavre din rămășițele spitalului.

Purtătorul de cuvânt al guvernului afgan, Zabihullah Mujahid, a condamnat atacul, acuzând Pakistanul că „vizează spitale și situri civile pentru a comite orori”. El a spus că cei uciși erau „civili nevinovați și dependenți”.

Luptele, cele mai intense dintre cei doi vecini, au început la sfârșitul lunii februarie, după ce Afganistanul a lansat atacuri transfrontaliere ca răspuns la atacurile aeriene pakistaneze. Ciocnirile au perturbat un armistițiu mediat de Qatar în octombrie, după ce luptele anterioare au ucis zeci de soldați, civili și presupuși militanți.

Pakistanul a declarat luna trecută că se află în „război deschis” cu Afganistanul. Conflictul a alarmat comunitatea internațională, mai ales că în această zonă alte organizații militante, inclusiv al-Qaida și gruparea Stat Islamic, sunt încă prezente.