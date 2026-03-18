NATO a instalat, în Turcia, un nou sistem Patriot, după ce Iran a trimis trei rachete balistice spre această țară

Publicat la 16:57 18 Mar 2026

NATO desfășoară un al doilea sistem de apărare antirachetă Patriot la baza aeriană Incirlik din Turcia, pentru a consolida apărarea aeriană a alianței împotriva amenințărilor din partea Iranului, notează Bloomberg.

Sistemul va fi desfășurat „alături de sistemul spaniol Patriot existent deja staționat” la bază, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării.

Reamintim că, în ultimele zile, trei rachete balistice lansate dinspre Iran au fost interceptate înainte de a ajunge pe teritoriul turc.

Ministerul Apărării Naționale din Turcia a declarat că un sistem Patriot suplimentar desfășurat de Comandamentul Aerian Aliat al NATO în Ramstein, Germania, este staționat în provincia Adana, din sudul Turciei, alături de sistemul Patriot spaniol existent.

Akturk a adăugat că desfășurarea bateriei a venit „pe lângă măsurile luate la nivel național pentru a asigura securitatea spațiului nostru aerian și a cetățenilor”.

El a reamintit că, pe 13 martie, un proiectil balistic lansat din Iran, care a intrat în spațiul aerian al Turciei, a fost neutralizat de mijloacele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO staționate în estul Mediteranei.

Reacţia Turciei

„Menținem contactul pentru a clarifica pe deplin toate aspectele incidentului, luând toate măsurile necesare cu hotărâre împotriva oricăror amenințări la adresa securității noastre naționale și monitorizând îndeaproape și cu atenție evoluțiile din regiunea noastră”, a declarat Akturk, preluat de Trtworld.com.

Tensiunile din Orientul Mijlociu au escaladat de când SUA și Israelul au lansat o ofensivă comună asupra Iranului pe 28 februarie, ucigând aproximativ 1.300 de persoane până acum, inclusiv pe liderul suprem de atunci, Ali Khamenei.

Iranul a ripostat cu atacuri cu drone și rachete care au vizat Israelul, precum și Iordania, Irakul și țările din Golf care găzduiesc resurse militare americane, provocând victime și pagube infrastructurii, perturbând în același timp piețele globale și aviația