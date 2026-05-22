Petr Pavel încurajează NATO să „își arate colții” împotriva Rusiei: „I-am întrebat pe ruși de ce ne provoacă. Au zis «pentru că putem»”

Publicat la 23:23 22 Mai 2026

Președintele ceh, Petr Pavel, a îndemnat NATO să „își arate colții” ca răspuns la testarea repetată de către Rusia a integrității alianței pe flancul său estic, sugerând o serie de opțiuni, inclusiv dezactivarea internetului, izolarea băncilor rusești de sistemele financiare globale și doborârea avioanelor care încalcă spațiul aerian aliat, scrie The Guardian.

Într-o declarație acordată ziarului Guardian la Praga, Pavel a cerut răspunsuri „suficient de decisive, potențial chiar asimetrice” pentru a contracara comportamentul provocator al Moscovei împotriva alianței, altfel riscându-se intensificarea acțiunilor Kremlinului.

General în retragere și fost președinte al comitetului militar NATO, expertiza sa este rară în rândul liderilor europeni. Anii săi de experiență în discuțiile cu Moscova în cadrul consiliului NATO-Rusia, suspendat, l-au transformat într-o voce influentă în ceea ce privește viitorul alianței și amenințările cu care se confruntă aceasta.

El și-a exprimat frustrarea față de „lipsa de hotărâre a Statelor Unite de a continua să preseze Rusia”, deși a evitat criticile directe la adresa lui Donald Trump, în ciuda faptului că președintele SUA a continuat să pună la îndoială viitorul angajamentelor Washingtonului față de alianță.

Pavel a declarat anterior presei cehe că „Trump a făcut mai mult pentru a submina credibilitatea NATO în ultimele săptămâni decât a reușit Vladimir Putin să facă în mulți ani”.

El a ignorat întrebările legate de acest comentariu, spunând că nu crede că „orice critică directă la adresa Statelor Unite va ajuta în acest moment”.

Pavel s-a concentrat în schimb pe necesitatea de a-i împinge pe membrii NATO să adopte o poziție fermă față de Rusia. După anexarea ilegală a Crimeei de la Ucraina în 2014, el a spus că Moscova a învățat cum funcționează NATO și „a dezvoltat un stil de comportament care să atingă aproape pragul Articolului 5, dar menținându-l întotdeauna puțin sub acest nivel”.

Articolul 5 din Tratatul NATO prevede că un atac armat împotriva unui membru este considerat un atac împotriva tuturor membrilor.

Pavel a spus că liderii militari ruși au râs uneori de paralizia decizională a alianței.

„Când i-am întrebat de ce fac aceste acțiuni provocatoare în aer sau survoluri peste nave de luptă în Marea Neagră sau Marea Baltică, răspunsul lor a fost «pentru că putem». Exact acesta este genul de comportament pe care l-am permis”, a spus el.

Un avion românesc de vânătoare NATO a doborât o dronă deasupra Estoniei săptămâna aceasta, iar incidente similare au perturbat viața de zi cu zi în Letonia și Lituania. În majoritatea cazurilor, se crede că dronele sunt unități ucrainene care vizează Rusia și au fost bruiate și redirecționate către teritoriul NATO prin război electronic. Rusia acuză, de asemenea, statele baltice de colabore cu Ucraina pentru a lansa atacuri cu drone de pe teritoriile lor.

„După anexarea Crimeei, am discutat de multe ori despre posibila continuare a agresiunii, dar cea mai mare teamă a mea nu era o agresiune militară deschisă împotriva unei țări NATO, ci mai degrabă o provocare sub pragul Articolului 5”, a spus el.

D„acă unii lideri europeni preferă întotdeauna o soluție diplomatică, chiar dacă rușii nu arată nicio disponibilitate pentru o astfel de soluție, NATO riscă să fie divizată și incapabilă să acționeze”, a spus el.

„Din păcate, Rusia nu înțelege un limbaj frumos. În mare parte, înțelege limbajul puterii, ideal însoțit de acțiune. Dacă încălcările spațiului aerian NATO continuă, va trebui să luăm decizia de a doborî fie o aeronavă fără pilot, fie una cu pilot”, a subliniat el.

Pavel a spus că alianța ar trebui să ia în considerare și măsuri „asimetrice, care nu ucid oameni, dar sunt suficient de sensibile pentru a face Rusia să înțeleagă că nu aceasta este calea pe care ar trebui să o ucidă”.

„De exemplu, oprirea internetului sau a sateliților. Ați văzut ce diferență a făcut Starlink pe câmpul de luptă, sau scoaterea băncilor rusești din sistemul financiar”, mai spune el.

Repetându-și recentele avertismente ale prim-ministrului polonez Donald Tusk, Pavel a declarat că „dacă nu reacționăm la încălcările cu care ne confruntăm astăzi, atunci Rusia va interveni probabil”.

„În cadrul doctrinei lor, au prevederea «escaladare pentru dezescaladare». Cred că orice vom permite, vor încerca din ce în ce mai mult. UE a vorbit ani de zile despre flota rusească din umbră, dar când a acționat în sfârșit, deodată toată flota a fost redirecționată către alte regiuni”, a spus el.

Pavel a insistat că Ucraina are nevoie de „mai multă presiune și determinare din partea Statelor Unite”.

„Negociatorii americani, Steve Witkoff și Jared Kushner, ar trebui probabil să fie mai duri cu Rusia și să lege ridicarea sancțiunilor de o posibilă înțelegere de pace”, a spus el.

De asemenea, el a criticat eșecul Europei de a-și defini politica față de Rusia și cum ar putea arăta un potențial acord de securitate postbelic.

„În schimb, așteptăm în mare parte ce vine de la Washington. Și chiar și SUA ar putea fi mai mulțumite de o Europă mai activă. Dacă nu venim cu propriile noastre propuneri, atunci părem slabi sau dezorientați”, mai spune Președintele ceh.

Pavel credea că cel mai bun moment pentru a presa mai mult Rusia ar fi fost anul trecut, când aceasta se confrunta cu dificultăți economice și militare, dar războiul americano-israelian împotriva Iranului a ajutat Moscova prin creșterea veniturilor sale din petrol. Rusia rămâne însă într-o poziție dificilă, iar Europa și SUA ar trebui să facă „un ultim efort” în ceea ce privește sancțiunile pentru a o forța să se așeze la masa negocierilor.

„Dacă vreți să scăpați de sancțiuni, lucru pe care îl doresc; dacă vreți să începeți o dezbatere despre securitatea europeană, lucru pe care l-ați menționat de mai multe ori, suntem pregătiți pentru asta. Dar condiția este clară: încetarea focului și negocieri pentru pacea în Ucraina”, a spus el.

Pe plan intern, Pavel este implicat într-o dispută constituțională cu premierul populist ceh, Andrej Babis, pe care l-a învins în cursa prezidențială din 2023, cu privire la cine ar trebui să reprezinte țara la viitorul summit NATO de la Ankara.

Ultima confruntare vine în urma unei serii de dezacorduri cu guvernul, inclusiv cu privire la refuzul acestuia de a numi un controversat politician din coaliție în funcția de ministru, ceea ce a adus mii de cehi în stradă pentru a-și exprima sprijinul pentru Pavel în februarie.

Însă, în ciuda criticilor care îl acuză că se comportă ca o figură a opoziției înainte de o posibilă campanie de realegere din 2028, Pavel insistă că dezacordul este „o chestiune de principiu” privind rolul președintelui și că ar fi pregătit să se adreseze curții constituționale, dacă va fi nevoie.

„Cred că există încă loc de compromis, lucru pe care l-am oferit prim-ministrului”, a spus el, propunând să participe la dezbaterile informale de la summit, lăsând în același timp guvernul să ia parte la discuțiile privind cheltuielile pentru apărare.

Motociclist înrăit și fan al muzicii rock, el a glumit la o întâlnire publică luna trecută că, dacă ar fi exclus de la întâlnire, ar putea merge la un concert ZZ Top în Pardubice.