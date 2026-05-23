Republicanii din Senat se revoltă împotriva lui Trump și resping crearea unui fond de 1,8 miliarde de dolari pentru susținătorii săi

4 minute de citit Publicat la 00:08 23 Mai 2026 Modificat la 00:08 23 Mai 2026

Republicanii din Senat păreau deja pregătiți să elimine una dintre prioritățile lui Trump — un miliard de dolari pentru securitate, inclusiv pentru proiectul sălii de bal. FOTO: Hepta

Senatorii republicani au manifestat în această săptămână o opoziție rar întâlnită față de Donald Trump, blocând două dintre prioritățile sale majore: finanțarea unei săli de bal pentru Casa Albă și crearea unui fond de 1,8 miliarde de dolari destinat susținătorilor săi care se consideră persecutați politic de democrați, inclusiv participanților la asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, potrivit The New York Times.

„Deci principalul oficial responsabil cu aplicarea legii cere un fond discreționar pentru a plăti oameni care au atacat polițiști?” a declarat senatorul Mitch McConnell. „Este pur și simplu stupid și profund imoral — alegeți dumneavoastră formularea.”

Într-un alt semnal că partidul începe să i se opună lui Trump, republicanii din Camera Reprezentanților au anulat votul asupra unei rezoluții privind limitarea puterilor de război ale președintelui în conflictul cu Iranul, după ce a devenit clar că nu aveau suficiente voturi pentru a bloca măsura.

Opoziția republicană din Senat provine din două surse principale, scrie sursa citată. În primul rând, președintele le-a cerut parlamentarilor republicani să susțină teme politice nepopulare într-un an electoral la mijloc de mandat.

Într-o perioadă în care prețurile la combustibili sunt ridicate, iar mulți americani se confruntă cu dificultăți financiare, orice republican care candidează la alegeri vrea să fie perceput ca luptând pentru cetățeni, nu că oferă beneficii extravagante președintelui și apropiaților săi, mai ales unora condamnați pentru infracțiuni.

„Este posibil ca, pe 21 mai 2026, republicanii să fi găsit în sfârșit o limită etică pe care nu o mai pot depăși?” a întrebat senatorul democrat Richard J. Durbin. „Să fi fost acea sală de bal aurită de un miliard de dolari, despre care ni se spunea că va fi finanțată de prietenii de golf de la Mar-a-Lago? Sau poate acest incredibil fond discreționar — nici nu știu cum să-l numesc — un fond de sprijin pentru cei care au bătut polițiștii de la Capitoliu?”

Trump i-a atacat public și a lucrat împotriva unor oameni de care are acum nevoie pentru a-și trece prioritățile legislative. Republicanii au doar 53 de senatori, iar câțiva dintre ei sunt deja independenți în gândire și puțin dispuși să susțină cele mai radicale părți ale agendei prezidențiale.

Donald Trump a slăbit relația cu o parte dintre senatorii republicani după ce a intervenit direct în alegerile interne ale partidului și a susținut candidați împotriva unor senatori republicani influenți, precum Bill Cassidy și John Cornyn.

În SUA, înainte de alegerile generale, partidele organizează alegeri preliminare („primaries”), în care își aleg propriii candidați. Atunci când un lider politic susține un rival împotriva unui senator aflat deja în funcție, gestul este perceput ca o încercare de a-l elimina politic și poate crea tensiuni puternice în interiorul partidului.

În cazul lui Cornyn, unul dintre cei mai influenți republicani din Senat, mulți colegi au văzut intervenția lui Trump ca pe un atac direct la adresa unui lider important al partidului. Potrivit fostului consilier republican Michael Ricci, acest episod a alimentat nemulțumirile deja existente față de stilul de conducere al lui Trump și a redus disponibilitatea unor senatori de a-i urma necondiționat agenda.

Republicanii din Senat păreau deja pregătiți să elimine una dintre prioritățile lui Trump — un miliard de dolari pentru securitate, inclusiv pentru proiectul sălii de bal — din proiectul de lege privind cheltuielile. Însă apoi a apărut propunerea noului fond de 1,8 miliarde de dolari pentru persoanele care susțin că au fost persecutate politic. Acest fond i-a determinat pe republicani să renunțe la planurile de a dezbate joi proiectul privind finanțarea măsurilor dure împotriva imigrației.

„Proiectul are probleme serioase și așa ar trebui să fie”, a declarat senatoarea republicană Susan Collins, cunoscută pentru opoziția față de cele mai radicale inițiative ale lui Trump.

Liderul majorității republicane din Senat, John Thune, nu a contestat faptul că manevrele politice ale lui Trump, care au costat deja pentru un senator funcția și l-au amenințat pe altul, ar fi putut alimenta opoziția republicană față de fondul propus de Departamentul Justiției.

„Este greu să separi ceea ce se întâmplă aici de atmosfera politică din jurul nostru”, le-a spus el jurnaliștilor. „Există o componentă politică în tot ceea ce facem aici.”

În acest an, Trump a pornit într-un turneu în mai multe state, despre care consilierii de la Casa Albă spun că este menit să arate alegătorilor înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului că președintele este preocupat de economie și de veniturile americanilor. Însă, la fiecare oprire, Trump a lăsat clar să se înțeleagă că misiunea sa principală este menținerea controlului asupra Partidului Republican.

În același timp, președintele și-a exprimat tot mai des convingerea că nu are mare nevoie de Congres. Trump a încercat să ocolească legislativul în proiectele sale de construcții, inclusiv sala de bal și arcul triumfal pe care îl plănuiește. De asemenea, a încercat să evite controlul Congresului asupra tarifelor comerciale și a războiului din Iran.

Anul trecut, după adoptarea unei ample legi fiscale și de cheltuieli, Trump a spus că nu mai are nevoie de Congres. „Am spus: puneți totul într-o singură lege și, dacă o adoptăm, suntem acoperiți pentru patru ani. Nu mai avem nevoie de nimic din partea Congresului în această privință”, a declarat el.

Michael Ricci afirmă că principalul obiectiv politic al lui Trump este să își păstreze dominația asupra partidului, chiar mai mult decât să obțină majorități mari în Congres.

„Este clar că prioritatea lui numărul unu este să își mențină supremația în partid până în anii 2030, iar dacă asta înseamnă să aibă din când în când săptămâni legislative dificile, atunci acceptă acest lucru”, a spus el.