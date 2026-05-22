Decizie istorică în China: Se schimbă sistemul “hukou” care împarte populația în două categorii distincte

1 minut de citit Publicat la 22:16 22 Mai 2026 Modificat la 22:16 22 Mai 2026

China a modificat vineri sistemul său de reședință permanentă, numit "hukou", solicitând ca mai multe orașe să abolească restricțiile care îi afectează de decenii pe muncitorii migranți, au relatat mass-media de stat, transmite AFP, citată de Agerpres.

Guvernul chinez a publicat directive care cer orașelor să le garanteze cetățenilor un acces echitabil la servicii, indiferent de statutul lor de rezident, a relatat canalul de televiziune de stat CCTV.

Sistemul "hukou" a fost instituit în anii 1950 pentru a reglementa mobilitatea populației și clasifică chinezii în două categorii, urbani și rurali.

Fiecare chinez este, teoretic, liber să se stabilească, să trăiască și să muncească în altă parte a țării. Dar, concret, din cauza acestui sistem de înregistrare, chinezii beneficiază de anumite servicii publice (asigurare de sănătate, școală) doar acolo unde sunt înregistrați, în general, în locul lor de naștere.

Având în vedere că o populație importantă de muncitori migranți este prezentă în majoritatea marilor orașe, acest sistem are scopul de a evita o urbanizare necontrolată.

Acest document "reflectă pe deplin spiritul celui de-al cincilea plan cincinal", prezentat în luna martie, a declarat Ying Zhang, care lucrează pentru Economist Intelligence Unit (EIU).

"Prin urmare, nu este surprinzător, deși este încurajator să vedem aceste idei apărând în acest moment precis", a adăugat el.

Directivele recomandă eliminarea totală a restricțiilor de înregistrare a gospodăriilor care împiedică migranții să aibă acces la asigurarea socială de care beneficiază persoanele angajate.

Accesul acestora la îngrijiri medicale de bază în locul de reședință ar trebui, de asemenea, consolidat, precizează comunicatul.

Noile măsuri prevăd, de asemenea, îmbunătățirea accesului la educație pentru copiii migranților, în special prin creșterea proporției celor școlarizați în școlile publice pe durata învățământului obligatoriu.

"Promovarea egalității de acces la serviciile publice esențiale pentru rezidenții permanenți neînregistrați și pentru rezidenții înregistrați contribuie la satisfacerea nevoilor crescânde ale populației în materie de îmbunătățire a condițiilor de trai și la valorificarea potențialului cererii interne", afirmă guvernul chinez.

Potrivit experților, orașe chineze de dimensiuni mai modeste au implementat deja politici similare pentru a atrage locuitori noi.

"Întrebarea cheie este să vedem în ce măsură megapolisurile chineze, precum Beijing și Shanghai, vor adopta astfel de măsuri", a declarat Ying Zhang.