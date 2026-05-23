Un lider NATO cere deconectarea Rusiei de la internet și sistemul bancar

2 minute de citit Publicat la 21:14 23 Mai 2026 Modificat la 21:50 23 Mai 2026

Președintele Cehiei cere deconectarea Rusiei de la internetul global. Foto: Getty Images

Președintele ceh Petr Pavel a cerut NATO să adopte măsuri „hotărâte” ca răspuns la provocările repetate ale Rusiei pe flancul estic al Alianței. Printre măsurile posibile menționate de acesta se numără deconectarea Rusiei de la internetul global, excluderea băncilor rusești din sistemele financiare internaționale și chiar doborârea aeronavelor care încalcă spațiul aerian al țărilor NATO, scrie Moscow Times.

Într-un interviu acordat publicației The Guardian, el a spus că Moscova a dezvoltat „un stil de comportament care aproape atinge pragul activării articolului 5, dar rămâne mereu puțin sub acesta”. Articolul 5 din Tratatul NATO prevede că un atac asupra unui stat membru este considerat atac asupra tuturor.

Petr Pavel a subliniat că Alianța nu ar trebui să se limiteze la declarații diplomatice.

„Din păcate, Rusia nu înțelege de vorbă bună. Ei înțeleg limbajul forței”, a spus el.

Fost general și fost președinte al Comitetului Militar NATO, Pavel s-a declarat dezamăgit de „lipsa de determinare a Statelor Unite de a menține presiunea asupra Rusiei”, evitând însă o critică directă la adresa președintelui american Donald Trump.

El a mai afirmat anterior că Trump „a afectat încrederea în NATO mai mult decât Vladimir Putin în mulți ani”, însă de această dată a insistat pe nevoia unei poziții unite și ferme a aliaților.

Potrivit lui Pavel, oficiali militari ruși ar fi recunoscut că profită de ezitările NATO: „Când i-am întrebat de ce fac provocări, au răspuns: «Pentru că putem»”.

Avertisment: Lipsa reacției încurajează escaladarea

Președintele ceh a avertizat că lipsa unei reacții ferme nu face decât să încurajeze Moscova.

„Dacă nu reacționăm la încălcările de astăzi, Rusia probabil va merge și mai departe”, a spus el, o poziție similară cu cea a premierului polonez Donald Tusk.

Petr Pavel a criticat și statele europene pentru lipsa unei strategii proprii în relația cu Rusia.

„În loc de asta, așteptăm în mare parte semnale de la Washington”, a spus el, adăugând că momentul cel mai potrivit pentru o presiune mai puternică asupra Moscovei a fost ratat anul trecut. Totuși, el consideră că încă există o „ultimă șansă” pentru intensificarea sancțiunilor.

„Dacă vreți ridicarea sancțiunilor și discuții despre securitatea europeană, suntem deschiși. Dar condiția este clară: încetarea focului și negocieri de pace în Ucraina”, a concluzionat președintele ceh.

Declarațiile vin după mai multe incidente recente în zona Mării Baltice. În această săptămână, un avion de vânătoare NATO a doborât o dronă deasupra Estoniei, iar alte cazuri de încălcare a spațiului aerian au fost raportate în Letonia și Lituania.

În majoritatea situațiilor a fost vorba despre drone, presupus ucrainene, care și-ar fi schimbat traiectoria din cauza sistemelor rusești de război electronic.