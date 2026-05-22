China face presiuni asupra UE înaintea adoptării unei legi care impune condiții ferme pentru investițiile străine pe continent

Chinezii au criticat prevederile din Legea privind Acceleratorul Industrial, inclusiv în ceea ce privește vehiculele și bateriile electrice.

Asociația Producătorilor Auto din China (CAAM) a reacționat cu vehemență față de Legea privind acceleratorul industrial (IAA) al Uniunii Europene, scrie Agerpres, care citează Reuters.

Este vorba despre o propunere legislativă a Comisiei Europene, datând din martie, care încă nu a fost adoptată și asupra căreia încă se negociază.

Propunerea are ca obiectiv creșterea cererii de tehnologii și produse cu emisii scăzute de dioxid de carbon, fabricate în Europa.

Conform inițiatorilor, actul va stimula producția, va dezvolta întreprinderile și va crea locuri de muncă în UE, sprijinind în același timp adoptarea, de către industrie, a unor tehnologii mai curate și pregătite pentru viitor, în vreme ce strategia "Buy-European" (Cumpărați produse europene, n.r.) are ca scop creșterea independenței producției locale.

În acest context, Asociația chineză și-a exprimat "îngrijorarea serioasă, nemulțumirea puternică și opoziția fermă" față proiect, criticând prevederile care vizează firmele străine, inclusiv pe segmentul bateriilor și vehiculelor electrice.

CAAM cere părții europene "să evalueze cu atenție impactul prevederilor relevante asupra cooperării industriale China-UE", se spune într-un comunicat postat vineri pe contul de social-media al Asociației.

Presiunile exercitate de statul comunist vin în contextul în care estimări precum cea a firmei de consultanță AlixPartners arată că mărcile auto din China vor deține 30% din piața auto globală până în 2030, față de 21%, anul trecut.

Guvernul chinez a reacționat înaintea industriei auto

Luna trecută, Ministerul Comerțului din China a transmis, într-un comunicat, că prevederile propuse sunt discriminatorii, încalcă reglementările Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și sunt dăunătoare cooperării și legăturilor comerciale dintre China și UE.

Legea privind acceleratorul industrial face parte din eforturile mai ample ale UE de a ajuta industriile locale să concureze cu rivalii din China și SUA, care nu se confruntă cu reglementările stricte din Europa și cu prețurile ridicate la energie.

IAA urmărește să sporească crearea de valoare în UE, consolidând baza industrială în contextul creșterii concurenței neloiale la nivel mondial și al creșterii dependențelor de furnizorii din afara UE în sectoare strategice.

În 2024, industria prelucrătoare a reprezentat 14,3% din PIB-ul UE și, prin urmare, joacă un rol vital în reziliența economică, în ciclul de viață al inovării și în structura socială a Europei. IAA stabilește un obiectiv de creștere a ponderii industriei prelucrătoare în PIB-ul UE la 20% până în 2035.

Propunerea încurajează o mai mare reciprocitate în achizițiile publice, oferind un tratament egal țărilor care oferă întreprinderilor din UE acces la piețele lor.

Pentru alte intervenții publice, în special scheme și licitații, partenerii pot fi incluși în domeniul de aplicare al IAA dacă au un acord de liber schimb sau o uniune vamală cu Uniunea, a informat Comisia Europeană.

UE pune condiții pentru investițiile străine directe

Deși Uniunea rămâne deschisă investițiilor străine directe, IAA stabilește condiții pentru investiții majore în sectoare strategice care depășesc 100 de milioane de euro, în care o singură țară terță controlează peste 40% din capacitatea de producție la nivel mondial.

Astfel de investiții trebuie să creeze locuri de muncă de înaltă calitate, să stimuleze inovarea și creșterea economică și să genereze o valoare reală în UE prin transferul de tehnologie și de cunoștințe, precum și prin respectarea cerințelor privind conținutul local.

De asemenea, acestea trebuie să garanteze un nivel minim de ocupare a forței de muncă la nivel european de 50%, asigurându-se că întreprinderile și cetățenii beneficiază, alături de investitori, de accesul la piața unică.

"În acest sens, IAA consolidează securitatea economică a UE și reziliența lanțului de aprovizionare", susține Executivul comunitar.