Peste jumătate dintre români "sar peste mese" din cauza banilor. Câți au ratat întâlniri pentru că nu și-au permis un loc la masă

Publicat la 16:22 18 Mar 2026

Mai mult de jumătate dintre români spun că, în ultimul an, au fost obligați, din lipsa banilor, să renunțe la una dintre mesele zilei sau să se reorienteze către hrană mai ieftină, arată rezultatele unui sondaj publicat miercuri și citat de Agerpres.

În această situație se regăsesc 56% dintre participanții la consultarea realizată de The Access Alliance, susținută de Glovo, arată sursa citată.

Rezultatele sondajului mai spun că 60% au evitat întâlniri sociale pentru că nu își permiteau să contribuie cu mâncare.

80% dintre români recunosc că vânează promoții la alimente din cauza lipsei banilor

De asemenea, șase din zece au recunoscut că s-au temut, în ultimele 12 luni, că nu vor avea suficienți bani pentru hrană.

Conform cercetării de specialitate, șapte din zece români consideră că situația legată de insecuritatea alimentară s-a înrăutățit în ultimii 3-5 ani.

Aproape 80% adaugă că sunt nevoiți să caute frecvent promoții din cauza lipsei de bani.

Pentru 40% din totalul celor intervievați, insecuritatea alimentară înseamnă să sari peste mese din motive financiare sau să te sacrifici pentru ca alți membri ai familiei să poată mânca.

Aproape 60% susțin că au donat sau oferit mâncare persoanelor în dificultate

Chiar dacă sunt loviți de neajunsuri financiare, românii spun că ajută persoanele aflate într-o situație dificilă: 57% dintre respondenți au susținut că au donat sau au oferit mâncare, iar alții, că au plătit produse alimentare pentru persoane aflate în dificultate.

În cazul în care ar ajunge să nu-și mai permită mâncarea, 43% dintre cei chestionați arată că ar apela în primul rând la membrii familiei, înainte de cere ajutor prietenilor sau colegilor.

17% afirmă că ar ține secretă situația, dacă s-ar confrunta cu dificultăți în a-și permite mâncarea.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1007 respondenți din România și a analizat percepțiile publice despre insecuritatea alimentară și modul în care oamenii înțeleg această problemă.

Marja de eroare este de +/-3,6%, la un nivel de încredere de 95%.