Donald Trump găzduiește, duminică, la Casa Albă, lupte în cușcă. Sunt peste 4.000 de invitați

3 minute de citit Publicat la 15:07 14 Iun 2026 Modificat la 15:07 14 Iun 2026

Președintele Donald Trump găzduiește o serie de meciuri Ultimate Fighting Championship pe Peluza de Sud de Ziua Drapelului și cu ocazia împlinirii a 80 de ani, pe 14 iunie - eveniment pe care Casa Albă îl descrie drept „o celebrare unică în generație a spiritului luptător american”. sursa foto: Getty

Ultimate Fighting Championship (UFC) ajunge duminică la Casa Albă, devenind primul eveniment sportiv profesionist organizat vreodată la reședința prezidențială a SUA, scrie BBC.

Aproximativ 4.300 de persoane sunt așteptate la evenimentul cu acces pe bază de invitație de pe Peluza de Sud, iar alți 85.000 de fani sunt așteptați într-o zonă special amenajată în apropiere.

O acțiune în instanță care a vizat oprirea evenimentului nu a avut câștig de cauză, însă canicula și furtunile cu tunete prognozate pentru duminică ar putea umbri spectacolul.

Evenimentul coincide cu cea de-a 80-a aniversare a președintelui Donald Trump – care este și Ziua Drapelului – și face parte din celebrările pentru împlinirea a 250 de ani de la fondarea Americii.

Cele șapte meciuri au fost puse la punct de Trump împreună cu Dana White, președintele UFC și un vechi prieten al său.

UFC a cheltuit aproximativ 60 de milioane de dolari pentru eveniment, inclusiv 700.000 de dolari pentru refacerea peluzei deteriorate – aceeași care găzduiește în fiecare an tradiționala căutare a ouălor de Paște.

Piesa centrală a decorului este „Gheara” (The Claw) – o structură metalică înaltă de 28 de metri care domină octagonul și o mare parte din tribune. Cântărește 600 de tone.

„Cel mai mare spectacol de pe Pământ”, spune Trump

În total, 14 luptători vor concura în meciuri consecutive, culminând cu partida principală dintre georgiano-spaniolul Ilia Topuria și americanul Justin Gaethje, amândoi în categoria ușoară.

Acțiunea începe la 20:00 ora locală (03:00, luni dimineață, ora României) și va fi transmisă exclusiv pe Paramount+, platformă controlată de David Ellison, aliat al lui Trump. Anul trecut, UFC a semnat un contract de 7,7 miliarde de dolari cu serviciul de streaming rival al Netflix.

Marele câștigător ar putea fi chiar UFC-ul – ajungerea la Casa Albă reprezintă un imens impuls de imagine pentru un sport care a fost cândva evitat de sponsori și de organizatori de evenimente și calificat drept „lupte de cocoși între oameni” de către un senator american.

Oficialii administrației – inclusiv Trump însuși – au elogiat în repetate rânduri evenimentul. Președintele l-a numit „cel mai mare spectacol de pe Pământ” și a comparat „Gheara” cu Turnul Eiffel din Paris.

Secretarul de Stat Marco Rubio a lăudat UFC-ul în această săptămână, numindu-l „definiția puterii diplomatice soft americane”, și a anunțat lansarea unui parteneriat public-privat care să folosească UFC-ul ca instrument diplomatic.

Acțiunea în instanță care a încercat să oprească meciul

La doar câteva zile înainte de eveniment, a fost depusă o plângere în instanță de către doi rezidenți din Virginia – un veteran din Vietnam și un activist civic local – cu scopul de a bloca organizarea luptelor.

Acțiunea juridică, introdusă de Public Integrity Project, o firmă de avocatură din Washington care se autointitulează anti-corupție, a catalogat evenimentul drept „profund corupt”.

Plângerea invoca lipsa autorizațiilor pentru cântărirea luptătorilor la Memorialul Lincoln din apropiere, precum și legăturile personale și financiare strânse ale președintelui Trump cu Dana White și cu UFC.

Vineri, un judecător a respins însă cererea de injuncție de urgență pentru stoparea evenimentului – o decizie salutată de Casa Albă, care a calificat procesul drept „frivol”.

Americanii nu sunt entuziasmați de meciul UFC

Un sondaj Reuters/Ipsos publicat vineri arată totuși că mulți americani privesc cu scepticism acest eveniment.

Potrivit studiului, doar 16% dintre americani consideră că organizarea unui meci UFC la Casa Albă este un lucru potrivit, față de 46% care îl consideră nepotrivit. Nici măcar o treime dintre republicani nu au aprobat ideea.

Meciul UFC este unul dintre mai multe evenimente de marcă planificate pentru a marca 250 de ani de la fondarea țării. Printre acestea se numără și o cursă IndyCar în jurul National Mall, programată pentru această vară, dar și un „Great American State Fair” în iulie.

Vremea ar putea da planurile peste cap

Condițiile meteorologice riscă să provoace întârzieri pe parcursul evenimentului de duminică, cu furtuni cu tunete prognozate în Washington D.C.

Duminică se anunță o zi caniculară și sufocantă în capitala americană, cu temperaturi la mijlocul după-amiezii de aproximativ 33°C, potrivit prognozelor.

Pe măsură ce căldura și umiditatea cresc, sunt așteptate furtuni răzlețe care se vor dezvolta în cursul după-amiezii și seara, cu risc de fulgere, averse torențiale și rafale de vânt de peste 80 km/h.

Umiditatea specifică verilor din Washington atrage și un număr neplăcut de insecte.

O conferință de presă organizată vineri la Memorialul Lincoln a trebuit să fie scurt întreruptă din cauza „condițiilor meteorologice nefavorabile”, iar fanii au fost îndrumați să se adăpostească.