Incendii devastatoare în Creta și peninsula Peloponez. Trei pompieri greci au murit în timp ce încercau să stingă flăcările

Trei pompieri greci au murit în timp ce încercau să stingă incendiile de vegetație. FOTO: Hepta

În Creta, vântul cu forța unei furtuni a alimentat flăcările și a dus la evacuarea mai multor sate. Doi pompieri au murit după ce au fost prinși de focul care s-a extins rapid în regiunea Rethymno, în vestul insulei. Un alt pompier a murit în apropierea orașului-port Gytheio, în sudul peninsulei Peloponez, scrie BBC. Între timp, în Spania și Franța a început al patrulea val de căldură din această vară, iar pompierii încearcă să împiedice reaprinderea unor incendii de amploare care abia fuseseră aduse sub control.

Martorii au declarat că mai multe incendii au izbucnit în Creta și s-au extins cu rapiditate, cel mai grav focar ajungând să se întindă pe o distanță de până la 15 kilometri.

Locuitorii și turiștii au fost evacuați din Krya Vrysi, satul de munte în care au murit cei doi pompieri.

"Vântul este incredibil, uneori nici nu poți sta în picioare. Flăcările erau uriașe, a fost cu adevărat înspăimântător", a declarat pentru Reuters o localnică, Chrissa Gioukaki.

Incendii de vegetație au izbucnit și în alte zone ale Greciei, inclusiv pe insulele Paros și Lesbos, din Marea Egee, precum și în localitatea Trifylia, în sudul Greciei continentale.

În sudul Turciei, principala șosea care leagă Fethiye de Antalya a fost închisă, iar un spital a fost evacuat parțial din cauza unui incendiu izbucnit în provincia Muğla.

În Spania, premierul Pedro Sánchez a avertizat că următoarele 12 ore vor fi "decisive" pentru stingerea unui incendiu de vegetație din apropierea capitalei Madrid.

"Lucrurile evoluează favorabil, dar acționăm cu maximă prudență", le-a spus el jurnaliștilor, invocând temperaturile mai ridicate, umiditatea scăzută și riscul apariției unor rafale puternice de vânt.

Peste 43.000 de hectare au fost deja distruse de incendiul din zona Burgohondo, provincia Ávila, la aproximativ 150 de kilometri vest de Madrid. Acesta este considerat în prezent cel mai mare incendiu de vegetație înregistrat vreodată în istoria Spaniei. În total, peste 207.000 de hectare de teren au fost distruse de incendii în Spania de la începutul acestui an.

Francisco Bolaños, unul dintre coordonatorii operațiunilor de stingere, a declarat că, deși incendiul „nu a avansat nici măcar un centimetru în timpul nopții”, există temeri că focul s-ar putea reaprinde din cauza temperaturilor ridicate. Eforturile echipelor de intervenție se concentrează acum pe stabilizarea unui perimetru de aproximativ 180 de kilometri.

Autoritățile le-au permis câtorva mii de persoane să se întoarcă acasă, după ridicarea restricțiilor în zone din provinciile Toledo, Madrid, Ávila și Castellón.

Numai în regiunea Madrid, 24.000 de oameni au fost anunțați că se pot întoarce la locuințele lor, iar restricțiile impuse altor 20.000 de persoane au fost ridicate.

Printre cei care s-au întors acasă se numără aproximativ 1.000 de locuitori din orașele Navas del Rey și Chapinería, situate la vest de Madrid. Aceștia fuseseră găzduiți temporar în Leganés, o localitate de la periferia sud-vestică a capitalei.

Primarul din Chapinería, Lucía Moya, a declarat pentru Telemadrid că urmările incendiului sunt extrem de grave. "Mulți locuitori și-au pierdut casele și locurile de muncă. Revenirea la normal va fi o sarcină dificilă", a spus ea.

Mulți dintre cei aproximativ 2.000 de oameni obligați să fugă din calea incendiilor din apropiata vale Tiétar au fost găzduiți și ajutați de voluntari în orașul Talavera de la Reina, situat la sud de zona afectată. Aproximativ 300 dintre evacuați se aflau însă în continuare acolo miercuri dimineață. Primarul José Julián Gregorio a declarat pentru Europa Press că aceștia vor beneficia de "aceeași îngrijire ca în prima zi".

Un incendiu rămâne necontrolat în zona Vall d’Uixó, la nord-vest de Valencia.

Schimbările climatice provoacă o creștere a temperaturilor la nivel mondial, iar Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid, într-un ritm de două ori mai mare decât media globală, potrivit Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice.

Această evoluție provoacă valuri de căldură mai frecvente în timpul verii, exercită o presiune tot mai mare asupra rezervelor de apă ale Europei și favorizează apariția unor incendii de vegetație mai intense.

În sud-vestul Franței, cele mai mari incendii din regiunea Gironde sunt descrise drept "în continuare stabilizate", în ciuda mai multor focare reapărute. Autoritățile avertizează însă asupra vântului uscat și a temperaturilor care pot ajunge până la 41 de grade Celsius.

Primarul localității Le Barp, situată la sud-vest de Bordeaux, Blandine Sarrazin, a avertizat că situația "devine tot mai dificilă", după ce în ziua precedentă izbucniseră două incendii. Ea a declarat că toată lumea trebuie să rămână "extrem de vigilentă".

Gironde și Landes se numără printre cele 16 departamente franceze aflate sub cod portocaliu de caniculă. Serviciile de pompieri au fost nevoite să introducă măsuri speciale în Gironde pentru protejarea mai multor obiective legate de industriile franceze de apărare și aerospațială. Printre acestea se află așa-numitele obiective "Seveso", inclusiv fabrici care produc materiale periculoase folosite la fabricarea rachetelor și proiectilelor.

Deși nu au fost raportate decese în incendiile din jurul Madridului și din Castellón, pe coasta de est a Spaniei, autoritățile din orașul sudic Sevilla au anunțat că o femeie grav rănită în incendiul de la Los Gallardos, în Almería, la începutul acestei luni, a murit în spital din cauza arsurilor. Paisprezece persoane au murit în incendiile din Almería, printre victime numărându-se cetățeni britanici, belgieni, americani, francezi și spanioli.

Incendii sunt active și în Portugalia vecină, în districtul Vila Real, din nord-estul țării. Reprezentanții Protecției Civile au declarat pentru postul public RTP că există un front activ de aproximativ un kilometru. Autoritățile supraveghează atent o stație locală de tratare a apei și un depozit de gaze din apropierea orașului Valpaços.