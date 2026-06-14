Elvețienii au respins la referendum plafonarea populației la 10 milioane de locuitori

1 minut de citit Publicat la 15:02 14 Iun 2026 Modificat la 15:02 14 Iun 2026

Secție de vot în Berna, Elveția. Elvețienii au votat, duminică, împoptriva propunerii de limitare a populației la 10 milioane de persoane. Foto: Profimedia Images

Alegătorii din Elveția au respins, duminică, în cadrul unui referendum, propunerea de limitare a populației țării la 10 milioane de locuitori, arată primele estimări citate de BBC.

Nu toate voturile au fost numărate încă, însă tendința actuală arată că 55% dintre participanți au votat împotrivă, iar 45% în favoarea limitării.

Propunerea a venit din partea Partidului Popular Elvețian (de dreapta), care desfășoară de mult timp campanii pe o platformă anti-imigrație.

Votul controversat risca să pună în pericol acordul privind libera circulație a persoanelor dintre Elveția și Uniunea Europeană.

Populația Elveției a crescut rapid din 2002, când număra 7,3 milioane de locuitori.

În prezent, aceasta a ajuns la 9,1 milioane, dintre care 27% sunt rezidenți elvețieni născuți în străinătate.

Elvețienii nu s-au lăsat convinși de argumentele politicienilor de dreapta

Argumentele Partidului Popular, potrivit cărora plafonarea populației ar reduce presiunea asupra transportului, locuințelor și mediului nu par să fi convins suficient de mulți alegători.

Formațiunea inițiatoare are o lungă istorie de campanii anti-imigrație, acuzându-i frecvent pe solicitanții de azil și minoritățile pentru diverse probleme sociale.

În acest context, mai mulți alți alegători s-au arătat îngrijorați de perspectiva pierderii unor lucrători foarte necesari în turism, spitale și centre de îngrijire.

Alții, în special din mediului de afaceri local, se temeau că Elveția și-ar putea pierde accesul esențial la piața unică europeană.

Elveția risca pierderea accesului la piața unică dacă trecea referendumul

Peste jumătate din toate produsele elvețiene sunt vândute în Uniunea Europeană, însă accesul acestora la piețele continentale depinde de angajamentul Elveției față de libera circulație a persoanelor.

Dacă plafonarea populației ar fi fost aprobată, Elveția ar fi fost obligată să denunțe acel acord.

De asemenea, este probabil ca unii alegători elvețieni să fi fost neliniștiți de o măsură care ar fi putut lăsa țara izolată într-o lume foarte instabilă.

Deși neutră, Elveția, la fel ca vecinii săi europeni, alocă mai multe fonduri pentru apărare și explorează modalități de a coopera mai strâns cu Uniunea Europeană în domeniul securității.

Sistemul de democrație directă din Elveția înseamnă că toate deciziile majore sunt luate prin vot popular.

Inițiatorii trebuie să strângă 100.000 de semnături pentru a asigura organizarea unui referendum național, apoi electoratul decide.