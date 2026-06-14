Antena 3 CNN Cupa Mondială 2026 Cine transmite la TV primul meci al Germaniei la Cupa Mondială 2026. Unde se văd toate partidele de duminică

Cine transmite la TV primul meci al Germaniei la Cupa Mondială 2026. Unde se văd toate partidele de duminică

A.E.D.
<1 minut de citit Publicat la 14:52 14 Iun 2026 Modificat la 15:17 14 Iun 2026
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poza cu Stadionul New York, New Jersey, pe 13 iunie 2026, în East Rutherford, New Jersey. Sursa foto: Hepta
Stadionul New York, New Jersey, pe 13 iunie 2026, în East Rutherford, New Jersey. Sursa foto: Hepta

Cupa Mondială 2026, care a început joi, 11 iunie, continuă duminică, 14 iunie, cu alte patru partide.

Iată programul zilei a 4-a de la Cupa Mondială de fotbal, competiție difuzată exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Meciul Germania –  Curaçao, meci din prima etapă a grupei E, se joacă pe NRG Stadium din Houston, și este transmis diseară, de la ora 20:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Partida Țările de Jos – Japonia se desfăşoară pe Dallas Stadium, Arlington, Texas, şi poate fi urmărită duminică seara, de la ora 23:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Meciul împotriva Olandei, triplă finalistă, este unul dintre cele mai importante meciuri ale primei etape din cele douăsprezece grupe.

Coasta de Fildeș și Ecuador se vor întâlni pentru prima dată în istoria Cupei Mondiale FIFA 2026, în meciul de deschidere din Grupa E, pe stadionul Philadelphia, pe FS1. Partida poate fi vizionată luni dimineaţa, de la ora 02:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Meciul Suedia – Tunisia se joacă pe Monterrey Stadium, oraşul Monterrey, Mexic, şi poate fi văzut luni dimineaţa, de la ora 05:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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Etichete: Germania Curacao Ţările de Jos japonia Coasta de Fildes ecuador Cupa Mondiala Cupa Mondială de fotbal

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