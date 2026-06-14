AUR anunță că nu-l susține pe Veștea și cere alegeri anticipate. Peiu: "Președintele se întoarce la apucăturile lui Carol al II-lea"

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu. Sursa foto: Hepta

Partidul AUR a transmis, duminică, înt-un comunicat de presă, că nu susține propunerea lui Adrian Veștea ca premier desemnat, formulată de președintele Nicușor Dan.

AUR subliniază că șeful statului l-a desemnat premier pe Veștea fără a se consulta cu vreun partid politic și estimează că această mișcare nu va face decât să accentueze criza politică.

"Alianța pentru Unirea Românilor constată că democrația bazată pe alegeri, partide politice și voința poporului este suspendată începând cu decembrie 2024.

Statul român se află într-un moment de mare cumpănă, iar propunerea intempestivă venită de la Palatul Cotroceni, într-o dimineață de duminică, fără ca Adrian Veștea să fie propus de vreun partid politic, nu face decât să sporească actuala criză pe care o parcurgem.

Separația puterilor în stat înseamnă că Legislativul nu poate fi subordonat Președinției.

AUR cere "întoarcerea la popor"

Când acesta se blochează, soluția constituțională o reprezintă alegerile anticipate. Soluția noastră este întoarcerea la popor și respectarea regulilor democratice. În acest sens vom dialoga cu toate părțile implicate.

AUR nu va accepta ca nimeni din statul român să își creeze regimuri personale, similare cu cele autoritare sau chiar totalitare.

Constatăm cu tristețe că am avut dreptate în ceea ce am susținut. Europa este călcată în picioare tocmai de cei care pretind că o susțin cel mai vehement.

Pozițiile exprimate anterior de formațiunea noastră rămân neschimbate, ca și loialitatea față de cetățenii care au încredere în noi în număr mare. România nu are nevoie de trădători, ci de consens, dialog și speranță", se spune în comunicatul AUR.

Șeful senatorilor AUR: "Președintele se întoarce la apucăturile şi deciziile lui Carol al II-lea"

Într-un mesaj separat, postat pe pagina sa de Facebook, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, i-a reproşat preşedintelui Nicuşor Dan că a propus pentru funcţia de prim-ministru un "liberal formal", aşa cum a procedat fostul rege Carol al II-lea.



El menţionează că premierul desemnat Adrian Veştea a absolvit o universitate "obscură" din Braşov, "controlată" de un lider PSD local.

"Straniul preşedinte Nicuşor Dan ne reîntoarce la epoca Ciolacu, numind un candidat de prim ministru care a absolvit o universitate obscură din Braşov, acum desfiinţată, dar controlată de un lider PSD local.

Totodată, acelaşi bizar preşedinte se întoarce la apucăturile şi deciziile lui Carol al II-lea, numind un candidat de premier după chipul şi asemănarea lui Guţă Tătărescu adică un liberal formal, dispus să joace după ce cântă noul Carol sl II-lea", a scris senatorul AUR, duminică, pe pagina sa de Facebook.