Ciprian Ciucu îi trolează pe Facebook pe Nicușor Dan și Adrian Vestea

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL, Eugen Tomac, fostul premier desemnat, Adrian Veştea, noul premier desemnat, şi Nicuşor Dan, preşedintele României. Sursa colaj foto: Agerpres

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, i-a criticat duminică după-amiaza pe preşedintele României, Nicuşor Dan, dar şi pe Adrian Veștea, după ce aceștia au publicat mesaje separate. "Care consultări? Acelea care nu au mai fost? PNL nu a mai avut şansa să vină cu o propunere asumată statuar", i-a transmis Ciprian Ciucu şefului statului, în timp ce premierului desemnat i-a spus "Ai complotat împotriva colegilor tăi. Ai complotat şi ai trădat încrederea noastră, a tuturor. Am aflat din presă".

Într-o primă reacţie după ce Adrian Veștea a fost desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier, Ciprian Ciucu a declarat: "Desemnarea lui Veștea de către Nicușor Dan este un act de agresiune la adresa PNL". Întreaga declaraţie aici.

La scurt timp după intervențiile publice ale celor doi – preşedintele României şi Adrian Veștea –, prim-vicepreședintele PNL i-a lăsat un comentariu acid colegului său de partid.



"Adrian, sunt cuvinte fără rost. Ai complotat împotriva colegilor tăi. Ai complotat şi ai trădat încrederea noastră, a tuturor. Am aflat din presă. Tu ştiai de joi, de când nu ai venit la şedinţă. Urât! Foarte urât!", a scris Ciprian Ciucu la postarea de pe Facebook a lui Adrian Ioan Veştea.

Ulterior, prim-vicepreședintele PNL i-a reproșat public şefului statului poziția exprimată și i-a transmis un mesaj critic în secțiunea de comentarii.

"Care consultări? Acelea care nu au mai fost? PNL nu a mai avut şansa să vină cu o propunere asumată statuar, în urma unui vot, aşa cum fac partidele democratice, pro-europene şi pro-occidentale" este comentariul scris de Ciprian Ciucu pentru Nicuşor Dan.