Ciucu: "Desemnarea lui Veștea de către Nicușor Dan este un act de agresiune la adresa PNL"

Ciprian Ciucu a calificat numirea lui Adrian Veștea drept un act de agresiune la adresa PNL. Foto: Agerpres

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a calificat drept "complot, trădare și ingerință" decizia președintelui Nicușor Dan, de a-l desemna pe liberalul Adrian Veștea să formeze noul Guvern, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul, duminică dimineață.

Ciucu și-a publicat reacția pe Facebook.

"Complot. Trădare. Ingerință.

Conducerea statutară a Partidului Național Liberal nu a fost consultată, nici măcar întrebată cu privire la această nominalizare. Am aflat cu toții post-factum, când au început să sune telefoanele.

Este un act de agresiune la adresa unui partid democratic, nemaintîntâlnit până acum, pe care cei care au complotat împotriva noastră în ultimele luni, l-au dus astăzi în cea mai agresivă fază a lui.

Ciucu: "Veștea e printre cei care ne vor cere să ducem trădarea mai departe"

Au știut încă de săptămâna acesta, nu au spus nimic, au conspirat. De aceea, cei care ne vor cere să ducem trădarea mai departe, nu au venit la ședința BPN.

Dl. Veștea fiind printre ei.

Unul dintre obiective este ruperea PNL.

Am încredere că Partidul Național Liberal nu se va face preș și va trece și acest test. România are nevoie de partide serioase, mature, care să nu se lase călcate în picioare.

Modul acesta de a face politică se va întoarce împotriva acelora care fac politică în acest fel", a scris Ciucu în mesajul de pe Facebook.