Ce spune un fost președinte CCR despre desemnarea lui Veștea: Nicușor Dan nu este membru PNL, nu are nicio obligație față de partid

Nicuşor Dan, preşedintele României, alături de Adrian Veştea, noul premier desemnat, şi Augustin Zegrean, fost judecător al Curţii Constituţionale a României (CCR). Sursa colaj foto: Agerpres

Fostul judecător CCR, Augustin Zegrean, a declarat duminică, la Antena 3 CNN, că valul de critici privind desemnarea lui Adrian Veştea nu ar trebui îndreptate către preşedintele României, Nicuşor Dan, ci către cel care a acceptat nominalizarea. "Preşedintele nu este membru al Partidului Naţional Liberal, n-are nicio obligaţie faţă de acest partid", a menţionat acesta. În plus, el a sublinit că, în prezent, partidele au ocazia să formeze un guvern politic și să refacă alianțe, iar Adrian Veştea ar putea beneficia inclusiv de voturile social-democraţilor.

Mai mulți lideri PNL au cerut excluderea lui Adrian Veștea din partid, după ce acesta a fost desemnat astăzi, de Nicușor Dan, să formeze noul guvern. Decizia a fost luată fără consultarea partidelor parlamentare, ceea ce a alimentat dezbaterile privind respectarea prevederilor constituționale.

Fostul judecător constituțional a subliniat că Nicuşor Dan nu poate fi acuzat pentru nominalizarea unui alt candidat la funcția de premier decât cel dorit de PNL, subliniind că șeful statului nu are obligații față de niciun partid politic.

"Iar cei care-l critică pe preşedinte pentru că a propus o altă persoană, nu pe preşedinte ar trebui să-l critice. Preşedintele nu este membru al Partidului Naţional Liberal, n-are nicio obligaţie faţă de acest partid, puteau să-l critice pe cel care a acceptat nominalizarea. Dar pe ăla văd că nu-l critică", a mai menţionat Augustin Zegrean în cadrul intervenţiei telefonice de duminică după-amiaza, la Antena 3 CNN.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare emisiuni Antena 3 CNN: Domnule, Zegrean, din acest moment ce scenarii vedeţi posibile, dumneavoastră, care să se încadreze în limitele constituţionale?

Augustin Zegrean, fost judecător CCR: Imaginaţia partidelor este neliminată, nesfârşită. Mi-e greu să spun ce-o să facă, dar eu cred că în cele două - trei săptămâni de consultări, plus încă 10 zile de consultări cu persoana propusă, pentru a forma Guvernul, se ştie ce vor partidele. Toate partidele au spus că vor un Guvern politic, un Guvern nepolitic sau apolitic, sau cum vreţi să-i spuneţi; nu ar putea să conducă ţara în condiţiile de astăzi.

El a mai spus că partidele au la dispoziție toate instrumentele pentru a forma un guvern politic și a găsi o majoritate parlamentară, în ciuda divergențelor afișate în spațiul public.

"Acum au ocazia să facă un guvern politic, au ocazia să refacă alianţe, au ocazia să facă orice. Sigur, vedeţi că nu prea se ţine seama de ce spun astăzi, mâine spun altceva. PSD-ul a spus că va vota un guvern PNL, dar fără Bolojan. Deci, ar putea să aibă şi votul PSD-ului această nominalizare", a mai subliniat Augustin Zegrean în cadrul intervenţiei telefonice de duminică după-amiaza, la Antena 3 CNN.

După ce Eugen Tomac, prima opțiune a președintelui României, Nicușor Dan, pentru funcția de premier, și-a retras candidatura înainte de votul din Parlament, șeful statului a făcut rapid o nouă desemnare, indicându-l pe liberalul Adrian Veștea.