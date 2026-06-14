PNL, în criză după desemnarea lui Veștea. UDMR: „Lucrurile se complică” dacă premierul desemnat nu obține susținerea propriului partid

sursa foto: Agerpres

După ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe prim-vicepreședintele PNL Adrian Veștea să formeze noul guvern, deputatul UDMR Szabó Ödön a declarat, duminică, la Antena 3 CNN, că viitorul premierului desemnat depinde de două condiții esențiale: susținerea propriului partid și flexibilizarea pozițiilor pentru construirea unei majorități.

Contextul în care vine această declarație este unul de maximă tensiune în interiorul PNL. Președintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a acuzat o tentativă de a rupe PNL, în reacție la desemnarea lui Adrian Veștea de către Nicușor Dan. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a calificat nominalizarea drept „trădare, complot și ingerință”, iar primarul din Reșița, Ioan Popa, și europarlamentarul Gheorghe Falcă au cerut excluderea lui Veștea din partid.

Alții, precum deputatul Răzvan Prișcă și președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, și-au exprimat susținerea pentru Veștea. În aceste condiții, Bolojan, aflat în vizită la Chișinău, a decis să se întoarcă de urgență în țară.

Astfel, Szabó Ödön crede că Veștea se confruntă cu un dublu test intern.

„Domnul Veștea, în schimb, trebuie să aibă două discuții serioase. Una în partid, și anume să aibă susținerea propriului partid, pentru că dacă nu, atunci lucrurile se complică. Iar dacă partidul îl va susține, va trebui să ajungă și la o flexibilizare a poziției partidului, care ar putea eventual să realizeze, în acest context, o majoritate pro-occidentală. Dacă va eșua, să spunem, între aceste două condiții, atunci lucrurile se complică, după părerea mea”, a declarat acesta.

Întrebat dacă decizia lui Nicușor Dan de a trece la un premier politic, după eșecul tentativei de guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac, este una bună, deputatul UDMR a răspuns că era de așteptat: „Din start, poate ar fi fost mai fericit să nu avem această nominalizare a domnului Tomac – în ideea în care era clar că va fi foarte greu pentru domnul Tomac să aibă o susținere în Parlament”.

Szabó Ödön a mai spus că, în opinia sa, președintele a luat totuși decizia corectă de a nu forța votul în Parlament.

„Faptul că nu s-a ajuns ca acest vot să fie dat în Parlament și, în acest context, inclusiv Administrația Prezidențială să evite un eșec de nominalizare, eu cred că este un lucru bun”, a precizat acesta.

Deputatul UDMR a mai adăugat că ar fi fost de preferat o nouă rundă de consultări înainte de desemnarea lui Veștea, o opinie împărtășită și de voci din USR, PSD și PNL: „Dacă toată lumea spune că ar fi fost mai bine așa, într-adevăr nu s-ar fi creat, eventual, o asemenea tensiune”.

Referitor la șansele refacerii coaliției, Szabó Ödön s-a arătat prudent.

„Pe aritmetica parlamentară actuală, dacă într-adevăr toată lumea își dorește sincer să mențină parcursul pro-occidental al României, pro-european al României, atunci lucrurile nu pot fi foarte mult complicate. Aceste patru formațiuni, într-o formă sau alta, trebuie să colaboreze”, mai spune deputatul.

La întrebarea dacă UDMR ar mai negocia cu Veștea în cazul în care acesta ar fi exclus din PNL, Szabó Ödön a evitat un răspuns direct: „Nu este rolul meu să vorbesc despre ce decide un partid sau altul în interior. Eu cred că partidele trebuie să fie responsabile de decizii și e bine dacă în perioada următoare vom încerca să găsim soluții”.