Reuters: Proiectul de acord SUA-Iran include o derogare de la sancțiunile petroliere, limite la programul nuclear, eliberare de active

Războiul a fost declanșat pe 28 februarie de atacurile efectuate de Statele Unite și Israel împotriva unor ținte iraniene. Sursa colaj foto: Getty Images

Un oficial iranian de rang înalt a declarat, duminică, pentru Reuters că o versiune finală a memorandumului de înțelegere cu Statele Unite acoperă o serie de subiecte, de la activitatea nucleară a Teheranului până la redeschiderea Strâmtorii Ormuz și derogări din partea SUA de la sancțiunile petroliere, un acord final urmând sa fie discutat în 60 de zile de la încheierea acordului între cele două părți, potrivit Agerpres.

Potrivit oficialului iranian, proiectul de memorandum include următoarele:

Strâmtoarea Ormuz

– Iranul redeschide imediat strâmtoarea pentru toate navele comerciale, în timp ce SUA ridică blocada navală asupra porturilor iraniene. Ridicarea blocadei SUA va începe imediat după semnarea memorandumului și va fi finalizată în termen de 30 de zile.

Financiar

– SUA sunt de acord să nu impună nicio nouă sancțiune Iranului până la ajungerea la un acord final.

– În urma unui acord final, toate sancțiunile impuse de SUA și de ONU împotriva Iranului vor fi ridicate conform unui calendar convenit.

– SUA vor ridica sancțiunile petroliere împotriva Iranului pentru o perioada specificată, permițând Teheranului să vândă petrol și să primească venituri.

– SUA sunt de acord să elibereze 25 de miliarde de dolari din activele blocate ale Iranului, inclusiv prin transferuri directe de numerar, cooperare între țările din regiune și linii de credit financiare.

– Washingtonul, în coordonare cu aliații săi regionali, va pregăti un plan de reconstrucție și dezvoltare pentru Iran, care va fi negociat și convenit cu Teheranul în termen de 60 de zile.

Nuclear

– Teheranul este de acord să nu producă și să nu achiziționeze arme nucleare.

– În așteptarea unui acord final, Teheranul este de acord să mențină statutul actual al programului său nuclear, abținându-se de la îmbogățirea uraniului și extinderea instalațiilor nucleare.

– SUA sunt de acord să permită Teheranul să dilueze pe teritoriul Iranului concentrația stocului de uraniu puternic îmbogățit, în cadrul unui viitor acord cuprinzător.

– Programul nuclear al Iranului, activitățile de îmbogățire a uraniului și mecanismele de gestionare a stocului de uraniu puternic îmbogățit vor fi negociate în termen de 60 de zile de la semnarea memorandumului și abordate într-un acord final.