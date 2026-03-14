Formula 1: Kimi Antonelli a devenit cel mai tânăr pilot care pleacă din pole position, dupa calificările Marelui Premiu al Chinei

Publicat la 11:05 14 Mar 2026

Kimi Antonelli va pleca, duminică, din pole position la Marele Premiu al Chinei, devenind, la 19 ani, cel mai tânăr pilot care obține pole position, fiind și primul din cariera sa. Prima linie este completată de George Russell, urmat de dubla Ferrari Hamilton-Leclerc.

Kimi Antonelli a avut cel mai bun timp, fiind cronometrat cu 1:32.064 în Q3. Russell a fost în spatele lui cu 1:32.286, urmat de Hamilton cu 1:32.415 și Leclerc cu 1:32.428.

Antonelli a depășit recordul anterior stabilit de Sebastian Vettel la Marele Premiu al Italiei din 2008, tânărul de 19 ani urmând să pornească din pole în cursa de duminică.

Russell, care a câștigat Sprintul de sâmbătă, a reușit să realizeze doar un tur rapid în segmentul final al calificărilor, după ce a suferit o problemă cu mașina care l-a oprit pentru scurt timp pe pistă.

Astfel, grila de start pentru Marele Premiu al Chinei arată astfel:

Locul 1/2 - Kimi Antonelli / George Russell

Locul 3/4 - Lewis Hamilton / Charles Leclerc

Locul 5/6 - Oscar Piastri / Lando Norris

Locul 7/8 - Pierre Gasly / Max Verstappen

Locul 9/10 - Isack Hadjar / Oliver Bearman

Locul 11/12 - Nico Hulkenberg / Franco Colapinto

Locul 13/14 - Esteban Ocon / Liam Lawson

Locul 15/16 - Arvid Lindblad / Gabriel Bortoleto

Locul 17/18 - Carlos Sainz / Alexder Albon

Locul 19/20 - Fernando Alonso / Valtteri Bottas

Locul 21/22 - Lance Stroll / Sergio Perez