Cerul a devenit roz aprins în timpul furtunii de zăpadă de joi seară, în Birmingham

1 minut de citit Publicat la 12:21 09 Ian 2026 Modificat la 14:02 09 Ian 2026

În Birmingham, cerul a căpătat o nuanță de roz aprins, în timpul furtunii Goretti FOTO: Profimedia Images

Cerul din regiunea West Midlands, Marea Britanie, a căpătat joi seară o nuanță de roz aprins, în timpul furtunii Goretti care a adus un val de ninsoare.

Pe rețelele sociale au fost distribuite imagini care surprind acest fenomen în centrul orașului Birmingham, dar și în Hednesford, potrivit BBC.

Tot în mediul online au apărut speculații potrivit cărora ar fi vorba despre Aurora Boreală, în timp ce alți utilizatori au sugerat că ar putea fi o reflexie a luminilor UV de la stadionul clubului Birmingham City Football Club.

Prezentatorul meteo al BBC, Simon King, a declarat că stratul de nori și ninsoarea pot face cerul mai reflectorizant. „Astfel, noaptea este destul de frecvent să apară acea strălucire albicioasă atunci când ninge și sunt aprinse luminile stradale”, a spus el.

„În acest caz, misterul este sursa luminii”, a mai spus el.

El a adăugat că situația ar putea fi similară cu un caz în care doi prieteni au confundat luminile hotelului Premier Inn cu Aurora Boreală.