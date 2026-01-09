Furtuna Goretti lovește Marea Britanie ca o „bombă meteo”: ninsori, vânt de 160 km/h, pene masive de curent și transport paralizat

Fenomenul a fost descris de meteorologi drept o „bombă meteorologică”, cu impact sever asupra transportului, alimentării cu energie electrică și siguranței populației. sursa foto: Getty

Furtuna Goretti provoacă perturbări majore în Marea Britanie, unde autoritățile au emis avertismente meteo de cod roșu și portocaliu pentru vânt extrem de periculos, ninsori consistente și ploi abundente. Fenomenul a fost descris de meteorologi drept o „bombă meteorologică”, cu impact sever asupra transportului, alimentării cu energie electrică și siguranței populației, relatează The Guardian.

Aeroportul din Birmingham a suspendat joi seară operațiunile pe pistă din cauza ninsorilor puternice. Reprezentanții aeroportului au anunțat pe platforma X că echipele finalizează curățarea zăpezii și verificările de siguranță, însă operațiunile pe pistă rămân suspendate. Procesarea pasagerilor la securitate a fost reluată, iar călătorii sunt sfătuiți să își contacteze companiile aeriene pentru informații actualizate despre zboruri.

Transportul feroviar este, de asemenea, grav afectat. Network Rail a cerut pasagerilor să verifice situația curselor înainte de a pleca la drum vineri dimineață. Mai multe linii feroviare din Țara Galilor au fost închise încă de joi după-amiază, iar toate trenurile din Cornwall au fost anulate începând cu ora 18:00, fără a fi asigurat transport alternativ rutier, din cauza condițiilor periculoase de trafic. În Devon, circulația trenurilor între Exeter și Okehampton, precum și între Exeter și Barnstaple, a fost suspendată din cauza rafalelor de vânt prognozate.

Potrivit National Rail, serviciile feroviare din Anglia, Scoția și Țara Galilor ar putea fi afectate până la finalul zilei de vineri. Directorul regional Jake Kelly a declarat că mii de angajați vor face „tot ce este posibil pentru a menține rețeaua feroviară funcțională”, dar a avertizat că amploarea furtunii ar putea genera în continuare perturbări semnificative.

Furtuna a provocat și pene de curent pe scară largă. Peste 50.000 de locuințe din sud-vestul Angliei au rămas fără electricitate joi seară, potrivit datelor publicate de National Grid. În regiunea West Midlands, aproximativ 9.000 de gospodării nu aveau curent electric, iar în Țara Galilor, circa 2.000.

Serviciul meteorologic britanic, Met Office, a emis un rar cod roșu pentru sud-vestul Angliei, din cauza „vânturilor periculoase, de furtună”. Avertismentul, valabil joi între orele 16:00 și 23:00, a vizat în special Cornwall și Insulele Scilly, unde s-au înregistrat rafale violente timp de două-trei ore.

Meteorologul Alex Burkill a declarat că furtuna aduce „vreme umedă, vântoasă și de iarnă” în mai multe regiuni ale țării, cu ninsori importante în zonele centrale și sudice. Potrivit acestuia, interacțiunea dintre ploile abundente și masa de aer rece va favoriza depuneri semnificative de zăpadă, în special spre nord, inclusiv vineri.

Furtuna Goretti, denumită de Meteo France, a adus până la 30 de centimetri de zăpadă în Țara Galilor și în Midlands, iar în zonele de coastă și pe dealurile expuse s-au înregistrat rafale de vânt de până la 160 km/h. Pe lângă codurile roșu și portocaliu, au fost emise și avertismente de cod galben pentru zăpadă și gheață în Scoția, precum și pentru polei în Irlanda de Nord.

Autoritățile rutiere au avertizat asupra condițiilor extrem de dificile de trafic, în special în zona Birmingham–Leicester–Nottingham, unde sunt posibile întârzieri considerabile și drumuri periculoase. Serviciile feroviare internaționale sunt și ele afectate, Eurostar anunțând întârzieri și anulări pe rutele către și dinspre Londra St Pancras. În timp ce marile aeroporturi din Regatul Unit au transmis că operează, aeroporturile din Jersey și Guernsey au fost închise joi seară din cauza furtunii.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările neesențiale, să urmărească informările oficiale și să ia în serios avertismentele meteo, întrucât furtuna continuă să evolueze și să creeze riscuri majore pentru siguranța publică.