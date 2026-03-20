Articolul 42.7: Echivalentul european al articolului 5 al NATO ar putea fi activat. Cipru și Grecia le-au cerut liderilor UE un plan

La Bruxelles, la această oră are loc un consiliu de criză al liderilor europeni, la care participă și președintele Nicușor Dan. Foto: European Union Naval Force/Facebook

Cipru și Grecia au cerut liderilor Uniunii Europene, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, să analizeze cum poate fi pusă în aplicare clauza de apărare reciprocă a blocului comunitar, o prevedere din tratatul UE similară articolului 5 al NATO, au declarat doi diplomați UE și unui oficial guvernamental european de rang înalt pentru Politico. De asemenea, această clauză a fost adusă în discuție și de șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

Solicitarea pentru o foaie de parcurs privind activarea acestei clauze a fost formulată de președintele cipriot Nikos Christodoulides și de premierul grec Kyriakos Mitsotakis. Cele două țări au agreat să colaboreze la programe comune de apărare în cadrul SAFE.

De altfel, notează Politico, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cancelarul german Friedrich Merz au sugerat anterior clarificarea modului în care articolul 42.7, echivalentul UE al Articolului 5 din NATO, ar funcționa în practică și „operaționalizarea” acestei prevederi.

Ce spune Articolul 42.7 din TUE

Echivalentul din UE al Articolului 5 al NATO este Articolul 42 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), cunoscut și ca clauza de asistență sau apărare reciprocă:

„(7) În cazul în care un stat membru ar face obiectul unei agresiuni armate pe teritoriul său,

celelalte state membre sunt obligate să îi acorde ajutor și asistență prin toate mijloacele de care dispun, în conformitate cu articolul 51 din Carta Organizației Națiunilor Unite. Aceasta nu aduce atingere caracterului specific al politicii de securitate și apărare a anumitor state membre.

Angajamentele și cooperarea în acest domeniu sunt conforme cu angajamentele asumate în cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, care rămâne pentru statele membre ale acestei organizații fundamentul apărării lor colective și cadrul de punere în aplicare a acesteia.”

Acesta obligă statele membre să ofere ajutor și sprijin, prin toate mijloacele de care dispun, unui alt stat membru care se confruntă cu o agresiune armată pe teritoriul său. Deși este obligatoriu din punct de vedere juridic, este adesea considerat mai slab decât cadrul de apărare colectivă al NATO.

La Bruxelles, la această oră are loc un consiliu de criză al liderilor europeni, la care participă și președintele Nicușor Dan. Are loc pe fondul blocării unui ajutor de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar și a războiului din Iran, care a dus la blocarea Strâmtorii Ormuz și a provocat o criză a energiei în toată lumea.

De asemenea, solicitarea președintelui Ciprului și premierului Greciei vine după ce Donald Trump a spus că SUA ar trebui să își „reanalizeze apartenența la NATO”, înfuriat de refuzul aliaților de a-i ajuta pe americani în războiul din Orientul Mijlociu.