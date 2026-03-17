Un scenariu în care SUA iese din NATO ar fi „catastrofal”. Cristian Diaconescu: „Senatul SUA trebuie să aprobe un astfel de demers”

Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a declarat, la Antena 3 CNN, că retragerea Statelor Unite din NATO, așa cum amenință Donald Trump, ar fi o catastrofă. Atrage însă atenția că nu doar statele europene sunt avantajate de apartenența la această alianță, ci și SUA au „beneficii strategice”, care nu pot fi contestate. De asemenea, Diaconescu a arătat că, având în vedere retorica președintelui american privind NATO, liderii europeni vor reuși să vină cu o soluție prin care să nu se ajungă la retragerea americanilor din alianța militară, așa cum au reușit să-l facă pe liderul SUA să se răzgândească și în trecut.

Cristian Diaconescu a comentat, la Antena 3 CNN, cele mai recente declarații ale președintelui Trump, care a afirmat că SUA trebuie să își reanalizeze apartenența la NATO, după ce aliații au ezitat să ajute Washingtonul în războiul din Iran.

Fostul șef al diplomației românești a explicat că au mai existat situații în care liderii europeni au reușit să intervină cu succes pe lângă președintele american ca să-l facă să se răzgândească.

„Sigur că în acest context și având în vedere nivelul unor astfel de dileme, este greu a face o predicție 100%. Cred că este a treia oară când președintele Trump transmite public și nu numai o astfel de solicitare. Odată a fost legată de creșterea bugetelor militare ale statelor din Alianța Nord-Atlantică, sub aceeași dilemă cheltuim mult prea mult față de europeni pentru apărarea europenilor. O mențiune ușor simplistă practic, americanii contează enorm în Alianța Nord-Atlantică, în Europa, mai ales din punctul de vedere al forțelor navale, aeriene și de informații, de intelligence.

În al doilea rând, atunci când acest semnal a fost transmis, cei care au, mă rog, s-a știut, ca să spunem așa, dar cei care au intervenit serios, inclusiv printr-o vizită bilaterală, au fost germanii. S-a știut și de retorica vicepreședintelui Vance la Munchen.

A mai fost încă un moment Davos, Groenlanda, când de asemenea retorica a fost tot la fel tranzacționistă”, a spus Diaconescu.

Totodată, Diaconescu a arătat că o astfel de decizie, de retragere din NATO, nu aparține exclusiv liderului de la Casa Albă.

„Se știa că există o astfel de dezvoltare. Înainte de mandatul președintelui Trump, mă rog, după ce fusese ales, a mai existat în Congres, au existat două interpelări, două solicitări din partea unor congresmeni în legătură cu ieșirea SUA din NATO, motiv pentru care atunci s-a adoptat legislația care ar stabili, sigur, nu știu neapărat care este expertiza în jurul președintelui Trump, că Senatul SUA trebuie să aprobe un astfel de demers”, a explicat fostul ministru.

Cristian Diaconescu a explicat că ieșirea SUA din NATO ar fi o „catastrofă”.

„Ar fi într-adevăr o catastrofă din multe puncte de vedere, pentru că tratatul de la Washington, care stă la baza NATO, are ca stat depozitar Statele Unite. Deci, practic inițiatorul și autorul acestui acestei înțelegeri fundamentale s-ar retrage și de aici ar apărea foarte multe probleme. Dar revin atunci, germanii, pară-se, că au schimbat paradigma.

Până la urmă au existat o serie de semnale. Deci ceea ce sper, este că se va găsi o formulă la nivel european. La rândul lor, americanii au niște beneficii strategice prin prezența NATO. Adică nu este numai o ofertă unilaterală din acest punct de vedere. Deci, cred că se vor găsi formulele necesare în așa fel încât să se iasă din această dilemă care poate fi catastrofală”, a conchis fostul ministru de Externe.

Amenințările lui Donald Trump

Ezitările și chiar refuzurile statelor din NATO de a ajuta SUA în războiul din Iran l-au înfuriat pe Donald Trump, care și-a avertizat aliații că au făcut astfel „o greșeală prostească”. Președintele american a declarat apoi că SUA ar trebui să își reanalizeze apartenența la NATO: „Este cu siguranță ceva la care ar trebui să ne gândim”.

Trump a spus că SUA nu erau obligate să ajute atunci când Rusia a invadat Ucraina, părând să echivaleze războiul de acolo cu cel din Iran.

„Noi îi ajutăm, iar ei nu ne-au ajutat, și cred că este un lucru foarte rău pentru NATO”, a spus Trump.

Trump a spus că aliații NATO susțin obiectivul SUA de a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară, dar sunt reticenți să se implice în război.

„Nimeni nu vrea ca Iranul să aibă arme nucleare pentru că acești oameni sunt nebuni. Sunt absolut nebuni și sunt cruzi, violenți. Toată lumea este de acord cu asta, dar nu vor să ajute”, a spus Trump.

Președintele american a spus că SUA au luat act de acest lucru. „Noi, ca Statele Unite, trebuie să ținem minte asta, pentru că ni se pare destul de șocant”, a spus el.

Întrebat însă dacă vor exista consecințe pentru NATO, Trump a spus: „Ei bine, nu, doar cred că nu este bine pentru un parteneriat atunci când spun: «Ce faceți este un lucru grozav, dar nu vom ajuta»”.