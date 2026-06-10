ANM a emis Cod galben de vijelii și grindină în Bucureşti şi 10 judeţe. Harta zonelor afectate

2 minute de citit Publicat la 10:28 10 Iun 2026 Modificat la 11:09 10 Iun 2026

Bucureşti şi 10 judeţe se află miercuri sub cod galben de vijelii şi grindină. Sursa colaj foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri dimineaţa o atenţionare de vreme severă, valabilă pentru 10 judeţe, dar şi pentru municipiul Bucureşti. Conform meteorologilor, pe durata codului galben de vijelii și grindină sunt prognozate fenomene de instabilitate atmosferică accentuată, iar vântul va sufla cu rafale de până la 70 km/h. În unele regiuni, cantitățile de apă vor ajunge la 30 - 40 l/mp.

Cod galben de vijelii și grindină în Bucureşti şi 10 judeţe, miercuri

Potrivit ANM, atenţionarea meteorologică de cod galben de furtuni, averse însemnate cantitativ şi instabilitate atmosferică va intra în vigoare astăzi, la ora 12:00, și va fi valabilă până la ora 21:00.

Județele Ilfov, Dâmbovița, Prahova, Argeș, Buzău, Vrancea, Galați și Tulcea, precum și zone din Sibiu și Ialomița, sunt vizate de avertizarea de vreme severă. Sub cod galben de furtuni și grindină se află astăzi și municipiul București.

Zone afectate de vremea severă se află în nordul și centrul Munteniei, sudul Moldovei, nordul Dobrogei și zona Carpaților Meridionali și de Curbură. Sursa foto: meteoromania.ro

"În nordul și centrul Munteniei, sudul Moldovei, nordul Dobrogei și în zona Carpaților Meridionali și de Curbură vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp", au anunţat meteorologii pe site-ul oficial al instituţiei.

Cod galben de furtuni, valabil 11 iunie, ora 05:00 – 11 iunie, ora 10:00

"În Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului (viteze de 50...70 km/h) și izolat vijelii, descărcări electrice și averse (15...25 l/mp)", s-a transmis pe meteoromania.ro.

Fenomene vizate joi, între orele 05:00 şi 10:00: intensificări ale vântului și instabilitate atmosferică. Sursa foto: meteoromania.ro

Cod galben de vijelii şi grindină, valabil joi, între orele 10:00 - 21:00

"În Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei și în zona montană vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze de 50...70 km/h), căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 25...40 l/mp și izolat de peste 50...60 l/mp", au avertizat meteorologii.

ANM a transmis că astfel de fenomene meteo vor fi în noaptea de joi spre vineri în majoritatea zonelor din România, iar pe parcursul zilei de vineri – mai ales în jumătatea estică a țării.

Zone afectate de vremea severă: Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei și zona montană. Sursa foto: meteoromania.ro

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.