Mesajul sfâşietor al unui fost star Chelsea, la numai 33 de ani: "Mai am doar câteva zile de trăit"

Lamisha Musonda, fostul star al londonezilor de la Chelsea. Foto: lamishamusonda / Instagram

Unul dintre foștii jucători emblematici din academia londonezilor de la Chelsea, Lamisha Musonda, a publicat un mesaj sfâşietor joi, în care anunţă că mai are doar câteva zile de trăit. "Pe măsură ce îmi dau seama că mai am doar câteva zile, îmi dau seama și că am avut mulți oameni alături de mine și că voi prețui mereu amintirile", a scris fostul mijlocaş, în vârstă de 33 de ani, pe Instagram. Mesajele de susţinere de la personalităţi importante, precum Romelu Lukaku şi fosta directoare Chelsea între 2014 și 2022, Marina Granovskaia, nu au întârziat să apară.

Musonda, care și-a început cariera de junior la Anderlecht înainte de a se transfera la academia Chelsea în 2012, se luptă de doi ani cu o boală gravă. Mesajul postat pe Instagram este unul sfâşietor.

"Pe măsură ce îmi dau seama că mai am doar câteva zile de trăit, îmi dau seama și că am avut mulți oameni alături de mine și că voi prețui mereu amintirile. Viața e grea, dar priveliștea e minunată.

Viața este plină de suișuri și coborâșuri, și nimeni nu poate înțelege cu adevărat durerea pe care o înduri. Ultimii doi ani au fost deosebit de dificili și grei pentru mine. Cu mare tristețe vă anunț că lupt să-mi recâștig sănătatea, ceea ce explică absența mea de pe rețelele sociale.

A trebuit să accept realitatea: sănătatea mea este critică și acum lupt pentru supraviețuire. Ajutorul și rugăciunile voastre mi-ar fi de mare ajutor în această perioadă. Eu și familia mea luptăm, și nu voi renunța până la ultima suflare. După cum puteți vedea, am avut norocul să trăiesc o tinerețe atât de frumoasă și mai am încă atât de multe de oferit. Dar sunt atât de multe persoane minunate cărora aș fi vrut să le mulțumesc personal. Faptul că s-ar putea să nu am ocazia să o fac mă întristează", a transmis belgianul.

Mijlocaşul şi-a început cariera la Anderlecht, unde a câștigat și campionatul, fiind transferat de Chelsea în 2012, dar n-a reușit să debuteze la prima echipă a londonezilor. Ulterior, a jucat şi pentru Mechelen, Llagostera B, Palamos și Mazembe, de unde s-a și retras în 2020.

Mesajele de susţinere de la personalităţile importante nu au întârziat să apară. Atacantul italienilor de la Napoli, Romelu Lukaku, a lăsat un comentariu la postare, în care spune: "Curaj, Lamisha! Suntem alături de tine".

Şi fosta directoare la Chelsea între 2014 și 2022, Marina Granovskaia, a lăsat un comentariu: "Sper din suflet să reușești să depășești problemele de sănătate! Gâdurile mele merg la tine și la familia ta".